إنفانتينو "فيفا لم يقترح كأس عالم كل سنتين اطلاقا"

فرانك فيف ا ف ب

جاء كلام انفانتينو على هامش كونغرس فيفا في الدوحة الخميس

الدوحة (أ ف ب) – اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو بان منظمته لم تقترح اطلاقا فكرة اقامة كاس العالم كل سنتين التي واجهت معارضة شديدة لا سيما من الاتحادين الاوروبي والاميركي الجنوبي بل قام بـ"دراسة جدوى"، مشيرا الى ان الأمور تسير نحو التوصل الى "اتفاق" و"تسوية" في ما يتعلق بهذه المسألة.

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وجاء كلام انفانتينو على هامش كونغرس فيفا في الدوحة الخميس وقال متوجها الى عائلة الاتحاد الدولي المتمثلة بالاتحادات الوطنية "دعوني اكون صريحا جدا: فيفا لم يقترح اطلاقا اقامة كأس العالم كل سنتين".

واوضح "الكونغرس الاخير لفيفا (عام 2021) اوكل ادارة فيفا دراسة جدوى تنظيم كأس العالم كل سنتين من خلال تصويت مؤيد للفكرة بنسبة 88 في المئة".

وتابع "فيفا لم يقترح شيئا، لقد توصل الى خلاصة بان الامر ممكن وسيكون له تأثير. اما الخطوة التالية فهي التشاور والتوصل الى اتفاق وتسويات".

اما الاقتراح المتوقع فربما يكون من خلال العودة الى اقامة كأس القارات التي تضم ثمانية منتخبات والتي توقفت عام 2019 بعد ان استحدثت عام 1992، او ضم المنتخبات الاميركية الى دوري الامم الاوروبية البطولة التي استحدثها الاتحاد الاوروبي عام 2018، بحسب ما أشارت المصادر لوكالة "فرانس برس".

كان فيفا اقترح إقامة بطولة عالمية كل عامين اعتبارا من عام 2026. وقد عارضها الاتحادان الأوروبي (ويفا) والأميركي الجنوبي (كونميبول) بشدّة في حين بدا الاتحادان الافريقي والآسيوي في موقف مغاير.

ودخلت اللجنة الاولمبية الدولية على الخط واعربت عن مخاوفها بشأن المسابقة.

وقال مسؤول كرة قدم رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" شرط عدم الكشف عن هويته "لن يحدث ذلك أبدا".

في المقابل، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين هذا الشهر إن إقامة كأس العالم مرة كل سنتين "ليست حاصلة" وفيفا يدرك ذلك تماما.

© 2022 AFP