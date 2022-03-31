إنفانتينو يعلن ترشحه رسميا لولاية ثالثة على رئاسة فيفا

فرانك فيف ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – أعلن السويسري جاني انفانتينو رسمياً ترشحه لولاية ثالثة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس خلال الجمعية العمومية للمنظمة الكروية في الدوحة.

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وتجرى الانتخابات مطلع عام 2023 على هامش كونغرس الفيفا المقبل في موعد يحدد لاحقا. وكان انفانتينو (52 عاماً) انتخب رئيسا لفيفا في 26 شباط/فبراير عام 2016 اثر فضيحة فساد مدوية هزّت المنظمة العالمية، واعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.

حصل انفانتينو، الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي (ويفا)، في الانتخابات الاولى على 115 مقابل 84 للبحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي و4 اصوات للأردني الامير علي بن الحسين ولا شيء للفرنسي جيروم شامباني.

وفي حال اعيد انتخابه رئيسا، ستكون ولايته الثالثة هي الاخيرة له بحسب قوانين فيفا.

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموريتاني أحمد ولد يحيى لقناة بي إن سبورتس "أتوقع ان يكون جاني المرشح الوحيد في الانتخابات".

كان إنفانتينو امينا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في ايطاليا واسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الاوروبي في اب/اغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.

وعمل من 2004 الى 2007 رئيسا لقسم الشوؤن القانونية، ثم امينا عاما موقتا مع الاشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، واخيرا امينا عاما منذ تشرين الاول/اكتوبر 2009.

إنفانتينو المتزوج من سيّدة لبنانية أعلن أخيرا انه مستقر موقتا في الدوحة قبل مونديال قطر. درس القانون في سويسرا، ويتقن 5 لغات بطلاقة هي الايطالية والفرنسية والالمانية والانكليزية والاسبانية.

وُلد في 23 اذار/مارس 1970 في بريغ السويسرية ولديه اربع بنات.

© 2022 AFP