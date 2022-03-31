بطولة ألمانيا: دورتموند يفتقد لهدافه هالاند بمواجهة لايبزيغ

دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن ماركو روزه مدرب بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الالماني لكرة القدم الخميس أن فريقه سيفتقد لجهود هدافه النروجي إرلينغ هالاند المصاب في كاحله بمواجهة ضيفه لايبزيغ السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من "بوندسليغا".

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وتعرض المهاجم الشاب ابن الـ 21 عاماً لإصابة هذا الأسبوع مع منتخب بلاده خلال الفوز الساحق على أرمينيا 9-صفر الثلاثاء في ودية سجل خلالها هدفين ومرر كرة حاسمة، ليخرجه مدربه ستوليه سولباكن عند الاستراحة.

وقال روزه الذي اضطر للتعامل مع غياب هالاند بسبب اصابات مختلفة خلال 10 مباريات في الدوري هذا الموسم "بصراحة، إنه غير مؤكد، لقد تعرض لالتواء في كاحله وقدمه متورمة وزرقاء".

وارخى غياب هالاند الذي سجل 16 هدفاً في 17 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري على نتائج دورتموند الذي يعاني من دونه، رغم احتلاله للمركز الثاني برصيد 57 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ قبل سبع مباريات من النهاية، في حين يتقدم بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر باير ليفركوزن الثالث. ويحتل لايبزيغ الذي استعاد توازنه ونغمة الانتصارات منذ بداية كانون الثاني/يناير بعد بداية صعبة، المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن فرايبورغ، فيما يتأخر هوفنهايم السادس بفارق نقطة عن منافسَيه في صراع مثير على مقعد أوروبي.

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