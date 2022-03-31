تصفيات مونديال 2022: المكسيك والولايات المتحدة إلى النهائيات

إيزيكيل بيكيرا ا ف ب

الكوستاريكي كارلوس مارتينيس في صراع على الكرة مع الأميركي أنتوني روبنسون خلال مباراة المنتخبين في تصفيات كونكاكاف المؤهلة لمونديال قطر 2022 في سان خوسيه في 30 آذار/مارس 2022

مكسيكو (أ ف ب) – لحق منتخبا المكسيك والولايات المتحدة بكندا الضامنة تأهلها سابقاً إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بفوز الأول على السلفادور 2-صفر، ورغم خسارة الثاني بالنتيجة ذاتها أمام كوستاريكا التي تخوض ملحقاً دولياً مع بطل تصفيات أوقيانيا، وذلك ضمن الجولة الرابعة عشرة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

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وانهت كندا مشوارها في التصفيات بخسارة أمام بنما صفر-1 ليتجمد رصيدها عند 28 نقطة في صدارة المجموعة بالتساوي مع المكسيك، فيما احتل المنتخب الاميركي المركز الثالث مع 25 نقطة متساوياً مع كوستاريكا، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه.

وهي المشاركة الـ 17 في النهائيات للمكسيك والثامنة توالياً بعد تأهلها إلى دور الـ16 في المشاركات السبع الأخيرة، علماً أن أفضل نتيجة لمنتخب "تري" تبقى وصوله إلى الدور ربع النهائي مرتين عامي 1970 و1986 على أرضه.

واحتاجت المكسيك إلى نقطة لضمان تأهلها، إلاّ أن رجال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو فازوا على السلفادور بهدفي كارلوس أورييل أنتونيا (17) والمهاجم راوول خيمينيس (43 من ركلة جزاء).

في المقابل، لم تؤثر الخسارة على المنتخب الأميركي الضامن لتأهله بشكل كبير إلا في حال خسارته بنتيجة ساحقة.

ورغم تسجيل كوستاريكا هدفين في الشوط الثاني في غضون 8 دقائق، بداية عبر المدافع خوان بابلو فارغاس (51) وثم المهاجم أنتوني كونتريراس (59)، إلا أن ذلك لم يحل دون حجز المنتخب الأميركي لبطاقة التأهل المباشرة.

وتخوض الولايات المتحدة النهائيات للمرة الـ 11 في تاريخها، في حين أن أفضل نتيجة لها تبقى بلوغها الدور نصف النهائي خلال النسخة الأولى عام 1930 عندما كانت البطولة تقام بمشاركة 13 منتخبا فقط، فيما بلغت ربع نهائي نسخة 2002.

وحافظت كوستاريكا الرابعة على آمالها في اللحاق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر المقرر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأوّل/ديسمبر، حيث تخوض ملحقاً دولياً أمام نيوزيلندا في حزيران/يونيو المقبل.

وفي مباراة هامشية، فازت جامايكا على هندوراس 2-1.

© 2022 AFP