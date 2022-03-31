دورة ميامي: تغريم كيريوس 35 ألف دولار لتهجمه على الحكم

مايكل ريفز غيتي/ا ف ب

الاسترالي نيك كيريوس يحطم مضربه خلال مباراته في الدور ثمن النهائي من دورة ميامي للماسترز في 29 آذار/مارس 2022

ميامي (أ ف ب) – غُرِمَ الأسترالي نيك كيريوس بمبلغ 35 ألف دولار من قبل رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي"، وذلك بسبب تهجمه على الحكم خلال الخسارة أمام الإيطالي يانيك سينر في ثمن نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز.

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ودخل الأسترالي المشاغب في مشادة الثلاثاء مع الحكم البرازيلي كارلوس برنانديش وحطم مضربه في طريقه للخسارة امام سينر 6-7 (3-7) و3-6.

ودخل كيريوس في حرب كلامية مع الحكم استمرت لفترات متقطعة بعد أن تعطّل جهاز الاتصال اللاسلكي لبرنارديش خلال أحد التبادلات في المجموعة الأولى.

وصف كيريوس الحكم بـ"المهرج" قبل أن يتابع "هذه واحدة من أكبر الدورات وأنتم لا تستطيعون القيام بعملكم. إنه أمر محرج"، مضيفاً "أنتم تتساءلون لماذا لا يشاهد أحد هذه الرياضة. لأنها أضحوكة".

وفي بيانها الخميس، قالت رابطة المحترفين إنها وجهت لابن الـ26 عاماً تهمتي تصرف غير رياضي غرمته عليهما 10 آلاف دولار، تهمة الإساءة اللفظية بغرامة 20 ألف دولار، وانتهاك مسموع فاحش بغرامة 5 آلاف دولار.

وتعرّض كيريوس لإنذار أول في المباراة بعد أن سُمع وهو يقول كلمات نابية، قبل أن يتعرّض لعقوبة بمنح منافسه نقطة خلال شوط كسر التعادل في المجموعة الاولى لسلوك غير رياضي بعد أن تحدث مع صديق كان جالساً في المدرجات.

وتعرض لعقوبة أخرى مطلع المجموعة الثانية بعد أن قام بتحطيم مضربه.

وسبق لكيريوس أن غُرِمَ بمبلغ 25 ألف دولار لتصرفات مماثلة في دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز في وقت سابق من الشهر الحالي خلال مباراة كان برنارديش حكمها أيضاً.

وقال كيريوس الثلاثاء بعد الهزيمة أمام سينر إن "الجمهور كرهه (للحكم) لدرجة أنه طلب منه الصمت"، مشتكياً من أن "أيه تي بي" لن تفعل أي شيء لبرنارديش الذي "سيظهر في الدورة التالية وكأن شيئاً لم يكن".

© 2022 AFP