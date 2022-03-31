دورة ميامي: شفيونتيك الى نصف النهائي ورود يطيح زفيريف

البولندية إيغا شفيونتيك بعد بلوغها الدور نصف النهائي من دورة ميامي لكرة المضرب على حساب التشيكية بترا كفيتوفا في 30 آذار/مارس 2022

ميامي (أ ف ب) – واصلت البولندية إيغا شفيونتيك بدايتها الرائعة للموسم وبلغت الدور نصف النهائي من دورة ميامي للألف في كرة المضرب على حساب التشيكية بيترا كفيتوفا 6-3، 6-3، فيما عمّق النروجي كاسبر رود، الثامن عالميًا، من جراح الألماني ألكسندر زفيريف الرابع ليعبر من خلاله الى الدور ذاته بفوزه 6-3، 1-6، 6-3.

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وتسير شفيونتيك التي سترتقي الى صدارة التصنيف العالمي بعد دورة ميامي بثبات نحو لقب ثالث في دورات الألف هذا العام بعد تتويجها في الدوحة وإنديان ويلز.

وستكون الفرصة سانحة أمام ابنة الـ20 عامًا لتصبح رابع لاعبة في التاريخ تحرز ثنائية إنديان ويلز-ميامي في العام ذاته والمعروفة باسم "سانشاين دابل"، إذ تقام الدورتان في ولايتي كاليفورنيا وميامي تواليًا، بعد الالمانية شتيفي غراف (1994 و1996)، البلجيكية كيم كلايسترز (2005) والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (2016).

وهذا الفوز الخامس عشر تواليًا لشفيونتيك هذا الموسم وستلاقي في المربع الاخير جيسيكا بيغولا (21) التي تأهلت بعد انسحاب الاسبانية باولا بادوسا، السادسة عالميًا، بسبب الاصابة عندما كانت الاميركية متقدمة 4-1 في المجموعة الاولى.

قالت شفيونتيك بطلة رولان غاروس 2020 "أريد أن أستغل الثقة التي أملكها منذ بداية العام وأنا في فترة رائعة".

وتابعت بعد فوزها على بطلة ويمبلدون مرتين "أنا سعيدة فقط لأني قادرة على المنافسة مع أساطير مثل بترا. كنت أدرك أنه عليّ المحافظة على الايقاع السريع لأن كراتها سريعة وأعتقد أن إرسالي الأول كان مفتاحًا" للفوز.

وسبق للبولندية وبيغولا أن التقيتا مرة واحدة في الدور الـ16 من دورة واشنطن عام 2019 وكان الفوز من نصيب الاميركية بمجموعتين لواحدة.

ويجمع نصف النهائي الآخر اليابانية ناومي أوساكا حاملة أربعة ألقاب كبرى والسويسرية بليندا بنتشيتش المتوجة بذهبية أولمبياد طوكيو.

معاناة زفيريف...تابع

لدى الرجال، حرم رود الألماني زفيريف من مواصلة مشواره نحو لقب أول هذا العام وسادس في الماسترز، ليبلغ النروجي للمرة الاولى في مسيرته مباراة نصف نهائية في الماسترز على الملاعب الصلبة بعد أن بلغ هذا الدور على تراب روما ومونتي كارلو ومدريد سابقًا.

وحقق رود فوزه الاول على زفيريف في ثالث مواجهة بينهما، علمًا أن أول مباراتين كانتا أيضًا في ربع نهائي دورة ماسترز.

وسعى الالماني لمصالحة الجمهور بعد شهر من فقدان رباطة جأشه في دورة أكابولكو المكسيكية خلال مباراة للزوجي حيث عمد إلى ضرب كرسي الحكم بمضربه، ليطرد من فئة الفردي وتفرض عليه عقوبة مالية بقيمة 40 ألف دولار، ولاحقًا الحكم عليه بثمانية أسابيع إيقاف من جميع المسابقات مع وقف التنفيذ.

ويلتقي رود (23 عامًا) الباحث عن لقبه الثاني هذا العام بعد دورة بوينوس أيرس مع الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو المتأهل بعد انسحاب الايطالي يانيك سينر المصنف 11 عالميًا عندما كان متأخرًا 4-1 في المجموعة الاولى بسبب بثور في رجله اليمنى، ما عرضه لصافرات استهجان بعد أن توقفت المباراة لـ23 دقيقة من دون أن يستدعي المعالج الفيزيائي.

وبات سيروندولو اللاعب الاقل تصنيفًا (103) الذي يصل الى نصف نهائي ميامي، متجاوزًا الفرنسي سيباستيان غروجان الذي كان مصنفًا 74 عندما حقق ذلك في العام 1999.

ويعتبر الارجنتيني (23 عامًا) مفاجأة هذه الدورة بعد أن أزاح في أول مشاركة له في الماسترز الاميركي رايلي أوبيلكا، الفرنسي غايل مونفيس والاميركي فرانسيس تيافو.

© 2022 AFP