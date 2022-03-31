دورة ميامي: هوركاش يحرم مدفيديف من استعادة صدارة تصنيف المحترفين

مايكل ريفز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

البولندي هوبرت هوركاش (يمين) يصافح الروسي دانييل مدفيديف بعد الفوز عليه في ربع نهائي دورة ميامي لكرة المضرب. ميامي، فلوريدا في 31 آذار/مارس 2021

ميامي (أ ف ب) – فشل الروسي دانييل مدفيديف في استعادة صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وذلك بسقوطه في الدور ربع النهائي لدورة ميامي الألف نقطة للماسترز أمام البولندي هوبرت هوركاش 6-7 (7-9) و3-6.

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وكان مدفيديف بحاجة الى بلوغ نصف النهائي لاستعادة صدارة التصنيف التي ارتقى إليها لمدة أسبوعين فقط، قبل أن يخسرها لصالح ديوكوفيتش مطلع الاسبوع الفائت بعد خروج من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز على يد الفرنسي غايل مونفيس.

وللموسم الثاني توالياً، انتهى مشوار مدفيديف عند الدور ربع النهائي في دورة ميامي التي ذهب لقبها في 2021 لصالح هوركاش بالذات، ليحرز البولندي المصنف عاشراً عالمياً أهم لقب في مسيرته بفوزه في النهائي على الإيطالي يانيك سينر.

واحتاج البولندي البالغ 25 عاماً الى ساعتين وثلاث دقائق لحسم اللقاء وتحقيق فوزه الثاني على مدفيديف من أصل أربع مواجهات بينهما حتى الآن.

وكانت المواجهات الثلاث السابقة بين اللاعبين العام الماضي، حين فاز هوركاش في الأولى خلال الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون، قبل أن يرد بطل فلاشينغ ميدوز للعام الماضي في ربع نهائي دورة كندا الألف نقطة للماسترز ودور المجموعات لبطولة "أيه تي بي" الختامية.

وبعد الاطاحة بالروسي البالغ 26 عاماً، يأمل هوركاش أن يواصل زحفه نحو تكرار إنجاز العام الماضي والاحتفاظ بلقبه لكن عليه أولاً تخطي دور الأربعة حيث يلتقي الفائز من مباراة الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس والصربي ميومير كيسمانوفيتش.

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