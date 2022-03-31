رئيس البرلمان التونسي يرفض قرار الرئيس بحلّه (مقابلة مع فرانس برس) 

فتحي بلعيد اف ب

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي متحدثا الى فرانس برس في 31 اذار/مارس 2022

تونس (أ ف ب) – عبّر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الخميس عن رفضه قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ البرلمان مؤكدا أنه سيواصل نشاطه.

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وقال الغنوشي في مقابلة مع فرانس برس "نعتبر ان البرلمان قائم" و"الرئيس ليس من حقه الدستوري حلّ البرلمان".

وكان الرئيس التونسي اعلن الأربعاء حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.

وجاء قرار سعيّد بالحلّ بعدما عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الانترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.

وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه عدد من النواب الأربعاء "إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة".

واضاف الغنوشي "قرار الرئيس باطل لأنه مخالف لصريح الدستور وهو امتداد لقراراته التي اتخذها في 25 تموز/يوليو والتي رفضناها واعتبرناها انقلابا وهذا استمرار للانقلاب".

وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت قرّر سعيّد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد ومنذ ذلك التاريخ يحكم بمراسيم رئاسية.

© 2022 AFP