فورمولا واحد: عودة فيتل لخوض جائزة أستراليا الكبرى عقب شفائه من كورونا

جوسيبي كاكاتشي ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – يعود الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، للجلوس خلف مقود سيارته أستون مارتن الأسبوع المقبل خلال جائزة أستراليا الكبرى، ثالث جولات بطولة العالم للفورمولا واحد، عقب شفائه من فيروس كورونا بحسب ما أعلن الخميس فريقه.

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وأكد أستون مارتن عبر موقعه على تويتر "يسعدنا أن نؤكد أن سيباستيان فتيل جاهز الآن للتسابق مجدداً، وبالتالي سيصطف جنباً إلى جنب مع (الكندي) لانس سترول في ملبورن لبدء موسمه 2022 في الفورمولا واحد في سباق جائزة أستراليا الكبرى".

وغاب فيتل، المتوج بلقب الفئة الاولى مع ريد بول بين عامي 2010 و2013، عن المنافسات منذ انطلاق البطولة العالمية الشهر الحالي لإصابته بكورونا، وتحديداً عن سباقي البحرين والمملكة العربية السعودية، ليحل بدلاً منه مواطنه نيكو هولكنبرغ.

وتمكن هولكنبرغ، من دون أن يخوض التجارب الشتوية ومكتفياً بالتجارب الحرة، من احتلال المركزين السابع عشر على حلبة الصخير والثاني عشر في شوارع جدّة توالياً.

وفاز فيتل بـ53 سباقاً في مسيرته في الفئة الأولى، كما صعد إلى منصة التتويج في 122 مناسبة وانطلق 57 مرة من المركز الاول وسجل 38 مرة أسرع لفة خلال السباق.

وتقام جائزة أستراليا الكبرى من 8 إلى 10 نيسان/أبريل المقبل في ملبورن.

© 2022 AFP