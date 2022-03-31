قرعة مونديال 2022: الأنظار مسلطة نحو الدوحة

كريم جعفر ا ف ب

أعلام الدول المشاركة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم على كورنيش الدوحة

الدوحة (أ ف ب) – يترقّب عشاق كرة القدم في مختلف انحاء العالم عملية سحب قرعة مونديال قطر 2022 الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

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ويقام المونديال في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل وذلك للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط.

ولطالما كان سحب القرعة محطة رئيسة في كأس العالم لانها ترسم معالم المنافسات بين مختلف المنتخبات وتكون بمثابة خارطة الطريق اليها في النهائيات.

ويتوقع أن يزور قطر نحو مليون و200 الف سائح لمتابعة اول كأس عالمية على أرض عربية، علما بان أكثر من 800 الف تذكرة قد بيعت حتى الان في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وكشف الاتحاد الدولي اخيرا بانه تلقى طلبات تقدر بنحو 17 مليوناً، لكن المتاح فقط هو مليونا بطاقة لمتابعة المباريات.

-اهتمام كبير-

وتحظى عملية سحب القرعة باهتمام كبير واشار الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم ناصر الخاطر الى ان عملية اجراء القرعة ستحظى بنسبة مشاهدة تزيد على 200 مليون شخص حول العالم حيث ستنقل احداثها اكثر من 350 قناة حول العالم.

لقطة عامة من ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 الف متفرج وسيكون مسرحا للمباراة النهائية لمونديال قطر 2022. 28 اذار/مارس 2022 غابريال بويس ا ف ب

واضاف في تصريحات خلال مراسم رفع اعلام الدول المشاركة "بدأنا نلمس واقع كأس العالم. ثمة الكثير من الاثارة وبعض القلق لكن هذا امر طبيعي".

واعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو بان قطر ستنظم "ليس فقط افضل كأس عالم على الاطلاق بل ايضا نسخة فريدة".

واضاف "لم اشهد من قبل دولة جاهزة بهذه الدرجة لاستضافة نهائيات كأس العالم مثل قطر"، علما أن المونديال تعرض لانتقادات مستمرة منذ 2010 نفتها قطر دوماً بسبب مزاعم فساد حول نيل حق الاستضافة وقضايا عمال الملاعب.

وستقام المباريات على 8 ملاعب معظمها تم تشييده لهذا الحدث وتقع في منطقة لا تفصل بينها اكثر من 50 كيلومتراً، ما سيسهل عملية انتقال انصار اللعبة من ملعب الى آخر.

يذكر أن النسخة الحالية هي الاخيرة التي تضم 32 منتخبا، لان العدد سيترفع الى 48 منتخبا في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيشارك في النهائيات 32 منتخباً عرفت هوية 29 منها حتى الان وتبقى ثلاث مباريات في ملاحق مختلفة تجمع الاولى بين البيرو خامس اميركا الجنوبية وخامس اسيا (الامارات او استراليا)، وبين نيوزيلندا بطلة اوقيانوسيا وكوستاريكا خامس منطقة كونكاكاف (اميركا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي)، بالاضافة الى الملحق الاوروبي حيث تنتظر ويلز التي تخطت النمسا قبل ايام الفائز من مواجهة اسكتلندا واوكرانيا على ان تقام جميع هذه المباريات في حزيران/يونيو المقبل.

-تفاصيل القرعة-

وكانت لجنة تنظيم منافسات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وافقت على تفاصيل أوعية سحب قرعة المنتخبات المشاركة.

وسيعتمد الاتحاد الدولي على تصنيفه العالمي الصادر الخميس، ويشارك في النهائيات 4.5 منتخبات من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقاً دولياً)، 5 من إفريقيا، 3.5 من كونكاكاف، 4.5 من أميركا الجنوبية، 0.5 من أوقيانوسيا، 13 من أوروبا وقطر الدولة المضيفة.

وضمن 29 منتخبا تأهلها الى النهائيات وهي:

- اسيا: قطر (الدولة المضيفة) وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية

- أميركا الجنوبية: البرازيل والأرجنتين والاكوادور والاوروغواي

- أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا

افريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون

كونكاكاف: كندا والولايات المتحدة والمكسيك

وتشير إجراءات سحب القرعة إلى توزيع 28 منتخباً متأهلاً وفقاً لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (1 لـ 4) بناءً على التصنيف العالمي. وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلاً للدولة المضيفة.

وسيجري وضع المنتخبات التي تحتل المراكز من 8 لـ 15 في التصنيف في الوعاء رقم 2، والفرق التي تحتل المراكز من 16 لـ 23 في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 لـ 28 إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من الملحقين الدوليين الحاسمين (آسيا - أميركا الجنوبية/ كونكاكاف-أوقيانوسيا)، زائد المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي.

وسيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخباً، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.

وعلى الرغم من أن القرعة النهائية ستحدد المجموعات، إلا أن جدول المباريات النهائي سيتم تأكيده بعد توزيع المباريات على الاستادات، وتحديد أوقات المباريات لكل يوم من أيام المنافسات.

ويشارك في عملية سحب القرعة قائدا البرازيل والمانيا كافو ولوثار ماتيوس الفائزين بكأس العالم 2002 و1990 تواليا، بالاضافة الى نجوم اخرين امثال علي دائي (ايران)، جاي جاي اوكوتشا (نيجيريا)، رابح ماجر (الجزائر)، تيم كايهل (استراليا) وعادل مال الله (قطر).

-غياب ايطاليا-

وسيكون المنتخب الايطالي الغائب الاكبر عن هذه النهائيات وذلك للمرة الثانية تواليا، بعد سقوطه المدوي على ارضه امام مقدونيا الشمالية في الملحق. وكان الاتزوري غاب ايضا عن مونديال روسيا وحدث ذلك للمرة الاولى منذ 60 عاما.

وتوج المنتخب الايطالي بطلا لكأس اوروبا الصيف الماضي بعد صيام دام 53 عاما، لكن مستواه تراجع في الاشهر الاخيرة وفشل في حسم امره في مجموعته حيث كان المركز الاول من نصيب سويسرا.

كما يغيب منتخبان عربيان بارزان هما المصري ونجمه محمد صلاح بعد خروجه بركلات الترجيح امام السنغال في سيناريو مماثل لنهائي كأس الامم الافريقية في شباط/فبراير الماضي، والجزائري بطل افريقيا عام 2019 بعد خروجه الدراماتيكي على ارضه امام الكاميرون بالخسارة 1-2 في الثواني الاخيرة من الوقت الممدد في الملحق.

© 2022 AFP