مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية (وزارة الصحة الفلسطينية)
نشرت في: آخر تحديث:
رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان فلسطينيين اثنين على الاقل قتلا صباح الخميس في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان إن "فتى فلسطيني (يدعى) سند ابو عطية(17 عاما) ويزن السعدي (23 عاما) استشهدا متأثرين بجروحهما" بعدما أصيبا "برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لجنين شمال الضفة الغربية".
وافاد الجيش الاسرائيلي في بيان "ان قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود دخلوا صباح اليوم الخميس مخيم جنين للاجئين لاعتقال مطلوبين وخلال العملية أطلق مسلحون النار على قواتنا".
واضاف الجيش "رد مقاتلو الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وأصابوا المسلحين. كما أصيب احد افراد الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نقل على اثرها للعلاج في المستشفى".
© 2022 AFP