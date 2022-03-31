مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية (وزارة الصحة الفلسطينية)

جنود إسرائيليون خلال دورية في قرية جنوب جنين بتاريخ 30 آذار/مارس 2022 ا ف ب

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان فلسطينيين اثنين على الاقل قتلا صباح الخميس في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.