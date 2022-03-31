مونديال 2022: "الرحلة" الكرة الرسمية لنهائيات قطر

محمد علي عبد الواحد فيفا/ا ف ب

تُعدّ "الرحلة" أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.

نيقوسيا (أ ف ب) – ستكون "الرحلة" الكرة الرسمية لمباريات مونديال قطر 2022 في كرة القدم الذي ينطلق في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

وقال فيفا في بيان إن شركة أديداس كشفت عن الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022 "ولقّبتها باسم +الرحلة+، وهي الكرة الرابعة عشر على التوالي التي تصنعها أديداس لكأس العالم، وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة".

لُقّبت الكرة بالرحلة لأنها مستوحاة "من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني، وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف لكأس العالم فيفا والانتشار المستمر للعبة".

على صعيد الاستدامة، تُعدّ "الرحلة" أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.

وبحسب فيفا، صُمّمت كرة الرحلة باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل أديداس وأنفاق الريح، وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها.

قال مدير التسويق في فيفا جان فرانسوا باثي "تنقل كرة الرحلة حول العالم سيمثل سفر أجواء كأس العالم فيفا إلى كل مكان، وستمنح المشجعين فرصة مميزة للتفاعل مع الحدث الذي تتزايد إثارته يومًا بعد يوم."

وعن خصائص الكرة، توفر النواة السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة لدقة الارتداد، أما السطح فيتألف من جلد اصطناعي محكم ومكوّن من 20 قطعة بتصميم جديد، يساعد في تحسين دقتها واستقرارها أثناء الطيران.

قالت مديرة التصميم بشركة أديداس فرانسيسكا لوفيلمان "مع ارتفاع وتيرة اللعب وسرعة الحركة، أصبحت دقة الكرة واستقرارها أمرًا بالغ الأهمية، وسيسمح التصميم الجديد لهذه الكرة بقدرتها على الاحتفاظ بسرعتها أثناء تحركها في الهواء".

وأضافت "من أجل أكبر حدث رياضي في العالم، شرعنا في جعل المستحيل ممكنًا من خلال الابتكار الجذري لأسرع وأدقّ كرة كأس عالم حتى الآن".

وسيكون أول ظهور علني لكرة الرحلة مصحوبًا بأساطير اللعبة، مثل الإسباني إيكر كاسياس والبرازيلي كاكا والسعودية فرح جفري والإماراتية نوف العنزي، إضافة لجملة من المواهب الكروية من لاعبات واعدات من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير بالدوحة.

ومثّل الإعلان الرسمي عن الكرة بداية رحلة الرحلة إلى عشر مدن في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك دبي، طوكيو، مكسيكو ونيويورك.

© 2022 AFP