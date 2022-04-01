بطولة إنكلترا: البرتغالي فرنانديش يمدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2026

ليندسي بارنابي ا ف ب

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – مدّد لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديش الجمعة عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي حتّى عام 2026 ضمن صفقة من المرجح أن تجعل منه من بين الأعلى أجراً في صفوف "الشياطين الحمر" الذي يملك خيار التمديد لعام إضافي.

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قال فرنانديش "منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى مانشستر يونايتد، كانت لديّ علاقة خاصة مع النادي ومع جماهيرنا الرائعة".

وأضاف "لقد نشأت وأنا أشاهد هذا الفريق، وكنت أحلم بالحصول على فرصة للعب هنا ذات يوم. هذا الحلم أصبح الآن حقيقة وشرف".

ويُعدّ فرنانديش لاعباً محورياً في يونايتد منذ وصوله إلى ملعب "أولد ترافورد" من سبورتينغ في كانون الثاني/يناير 2020، فسجّل 49 هدفاً ومرر 39 كرة حاسمة في 117 مباراة.

ويمرّ البرتغالي بمرحلة صعبة هذا الموسم على غرار يونايتد القابع في المركز السادس في الدوري برصيد 50 نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن فريق "المدفعجية" يملك مباراة مؤجلة.

كما خرج "الشياطين الحمر" خالي الوفاض من المسابقة القارية الأم بخسارته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-1 في إياب ثمن النهائي، بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

ورغم فشل يونايتد في الفوز بلقب في الأعوام الخمسة الاخيرة، يؤمن ابن الـ 27 عاماً أن "الأفضل لم يأتِ بعد"، مشدداً على أن "هناك الكثير الذي أريد تحقيقه هنا، وأنا أعلم أن الأمر ذاته ينطبق على بقية الفريق والطاقم التدريبي".

وختم قائلاً "أكثر من أي شيء آخر، نريد أن نمنح الجماهير النجاح الذي يستحقونه" و"لقد شاركنا بعض اللحظات الرائعة على مدار السنوات الماضية، لكن الأفضل لم يأت بعد مني ومن هذا الفريق".

وقاد فرنانديش مؤخراً منتخب بلاده إلى مونديال قطر 2022 بتسجيله هدفي الفوز أمام مقدونيا الشمالية على معلب "دراغاو" في بورتو، في نهائي المسار الثالث من الملحق الاوروبي.

© 2022 AFP