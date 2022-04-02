الاصابة تبعد مدفيديف حتى شهرين وشكوك حول مشاركته في رولان غاروس (اللاعب)

ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

اصيب مدفيديف بفتق سيبعده حتى شهرين عن الملاعب

باريس (أ ف ب) – سيبتعد الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً في كرة المضرب، عن الملاعب بين شهر وشهرين لمعالجة اصابته بفتق، بحسب ما أعلن السبت، ما يهدد مشاركته في بطولة رولان غاروس الفرنسية الكبرى التي تنطلق في 22 أيار/مايو المقبل.

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وغرّد مدفيديف (26 عاماً)، حامل لقب بطولة فلاشينغ ميدوز 2021، في حسابه الرسمي على تويتر "في الأشهر الأخيرة كنت ألعب بفتق صغير. قررت مع فريقي أن أقوم بتدخل (جراحي) صغير لعلاج المشكلة. سأغيب بين 1-2 شهرين وسأعمل جاهداً للعودة إلى الملعب قريبًا. شكرا على كل الدعم".

وكان مدفيديف ارتقى الى المركز الأول عالمياً على مدى أسبوعين مطلع آذار/مارس، قبل التراجع إلى الثاني لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الحادي والعشرين منه.

وبرغم كونه مرشحا لاحراز لقب دورة ميامي للماسترز، أقصي وصيف بطولة أستراليا الأخيرة الخميس من ربع النهائي أمام البولندي هوبرت هوركاش حامل اللقب 7-6 (9-7) و6-3.

بدا مرهقاً في المباراة وأخذ استراحة طويلة في غرف الملابس بين المجموعتين، كما طلب تدخل المعالج البدني بعد اتكائه عدة مرات على مضربه.

قال في مؤتمر صحافي "لم أكن في أفضل حالاتي خلال المباراة. بعد النقاط الصعبة، واجهت صعوبة في التقاط انفاسي. لم أكن اتعافى (من الارهاق) بشكل جيد. ربما بسبب الحرّ لكني عانيت من الدوار ولم أكن قادراً على ضرب الارسال".

حرمته الخسارة وفرصة بلوغ نصف النهائي من الصعود مجددا الى المركز الأول عالميا.

قبل ذلك، كان مدفيديف فد خسر نصف نهائي دورة اكابولكو أمام النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال الذي هزمه في ملبورن، كما خرج بشكل مفاجئ من الدور الثالث في دورة إنديان ويلز للماسترز أمام الفرنسي غايل مونفيس.

أحرز الروسي لقبه الأول في البطولات الكبرى في فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي، حارماً ديوكوفيتش من ضمان احراز الألقاب الأربعة في الغراند سلام في سنة واحدة والتتويج بلقبه الكبير الـ21 الذي بلغه نادال لاحقاً في أستراليا.

© 2022 AFP