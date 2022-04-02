بطولة ألمانيا: بايرن يقترب من لقبه العاشر توالياً بسقوط دورتموند

توماس كينتسلي ا ف ب

برلين (أ ف ب) – أسدى لايبزيغ خدمة جليلة للمتصدر بايرن ميونيخ الفائز على فرايبورغ 4-1، باسقاطه مضيفه بوروسيا دورتموند الثاني 4-1 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

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واستعاد بايرن فارق النقاط التسع عن وصيفه دورتموند بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأصفر عند 57 نقطة، ليقطع خطوة نحو الحفاظ على لقبه والتتويج مرة عاشرة توالياً، وذلك قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

وعزز لايبزيغ الرابع آماله بانتزاع المركز الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن الثالث الفائز على ضيفه هرتا برلين وصيف القاع 2-1، ومتقدماً بفارق 3 نقاط عن فرايبورغ.

وفي مباراة سجل فيها العائد من إصابة طويلة ليون غوريتسكا، جاء الفوز بمثابة الاستعداد المثالي لبايرن قبل أربعة أيام من زيارته لفياريال الإسباني في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض مطارده المباشر بوروسيا دورتموند في وقت لاحق اختباراً صعباً أمام ضيفه لايبزيغ الرابع والساعي إلى إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وأكّد رجال المدرب يوليان ناغلسمان عودتهم القوية إلى سكة الانتصارات قبل فترة التوقف الدولية، بعد فوزهم الرباعي على أونيون برلين اثر تعادلين مخيبين أمام باير ليفركوزن وهوفنهايم.

من جهته، مُني فرايبورغ، خامس الترتيب، بخسارة أولى في سبع مباريات، في موسم مميز ينافس فيه على بطاقة تأهل لدوري أبطال أوروبا.

البدلاء الهدافون

وبعد غياب أسابيع طويلة بسبب إصابة في وركه أبعدته عن 13 مباراة في الدوري منذ 4 كانون الأول/ديسمبر، سجّل لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا هدف التقدم لبايرن من ركلة حرّة لعبها يوزوا كيميش، فكان الأسرع أمام الحارس الهولندي مارك فليكن (58). وهذه التمريرة الحاسمة التاسعة لكيميش هذا الموسم في الدوري.

سريعاً، عادل فرايبورغ عن طريق المخضرم ولاعب بايرن السابق نيلس بيترسن، بعد 17 ثانية من نزوله بديلاً اثر لعبة جماعية حسمها من داخل المنطقة أمام الحارس الدولي المخضرم مانويل وير (63)، رافعاً رصيده مع فرايبورغ إلى 100 هدف بينها 33 كلاعب بديل.

كانت مباراة البدلاء بامتياز، فبعد قليل من نزوله، استعاد المهاجم الدولي سيرج غنابري التقدم لبايرن، بمراوغة جميلة داخل المنطقة أمام نيكو شلوتربيك وتسديدة أرضية ذكية في الشباك (73)، رافعاً رصيده هذا الموسم إلى 11 هدفاً.

حاول فرايبورغ المعادلة مجدداً وكان لوكاس هولر قريباً، غير أن نوير صد كرته الارضية الخادعة داخل المنطقة (81).

بعدها بثوانٍ، قضى الفرنسي الدولي كينغسلي كومان على آمال فرايبورغ، بتسديدة أرضية جميلة من زاوية ضيقة على حافة المنطقة ارتدت من يدي فليكن إلى الشباك (82).

وتوقفت المباراة في دقائقها الاخيرة، بعد جدل حول عدد لاعبي بايرن بعد اجرائه أحد التبديلات.

وجاء الهدف الرابع لبايرن، عن طريق بديل جديد، بقدم النمسوي مارسيل سابيتسر متابعاً كرة سهلة، بعد مجهود من المتألق غنابري الذي صد له كرته منفرداً الحارس فليكن (90+6)، ليسجل لاعب لايبزيغ السابق هدفه الأول مع بايرن.

وأشار يوخن ساير المدير الرياضي في فرايبورغ لشبكة سكاي إلى ما حصل خلال التبديل، قائلاً "لفتنا انتباه الحكم إلى حقيقة أن بايرن كان لديه أحد عشر لاعباً في الملعب".

وأضاف "كان ذلك غريباً، لم أرَ ذلك من قبل".

ورغم أن فرايبورغ يحتاج إلى تقديم شكوى رسمية حتى تكون هناك تداعيات على النادي البافاري، إلاّ أن الحكم كريستيان دينغرت أشار إلى الحادث في تقريره وقال لشبكة سكاي "الآن على الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يقرر".

وبموجب قوانين الدوري، يمكن أن يؤدي مثل هذا الانتهاك لقانون التبديلات إلى تخسير الفائز.

من ناحيته، أقرّ ناغلسمان مدرب بايرن بأن "الوضع كان غريباً"، مضيفاً "أظهر الحكم الرابع الرقم الخطأ ولم يكن كينغسلي كومان يعلم أنه مضطر للخروج (من الملعب). لم يحدث شيء حاسم (خلال تلك الفترة)".

-خدمة جليلة-

في الثانية، عاد لايبزيغ إلى نغمة الانتصارات بعد تعادله سلباً أمام إينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية قبل النافذة الدولية، فيما فرّط دورتموند بخمس نقاط ثمينة في مباراتيه الاخيرتين بعد تعادله أمام ضيفه كولن (1-1) في المرحلة الماضية.

ويدرك دورتموند جيداً أن البوندسليغا هي المسابقة الوحيدة المتبقية أمامه لإنقاذ موسمه برغم صعوبة مهمته، بعدما فقد لقب الكاس المحلية وخرج خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا وملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبخلاف ما أعلنه ماركو روزه مدرب دورتموند عن غياب هدافه النروجي إرلينغ هالاند المصاب في كاحله، تواجد الأخير في الملعب من دون أن يكون مؤثراً اذ لم يلمس سوى 18 كرة ولم يسدد سوى مرة واحدة.

وبخلاف التوقعات صعق لايبزيغ مضيفه بهدفين في غضون 10 دقائق في الشوط الأوّل سجلهما النمسوي كونراد لايمر (21 و30)، قبل أن يضيف هدفين في الثاني بفضل الفرنسي كريستوفر نكونكو (57) والاسباني داني أولمو (86).

وسجل هدف دورتموند الوحيد مهاجمه البديل الهولندي دونيل مالن (84).

ليفركوزن يعزّز الثالث

وأحكم باير ليفركوزن قبضته على المركز الثالث بفوزه على هرتا برلين بهدفي الأرجنتيني لوكاس ألاريو (34) والمخضرم كريم بلعربي (40)، فيما سجل لفريق العاصمة التشيكي فلاديمير داريدا (42).

وقاد الياباني تاكوما أسانو بوخوم الحادي عشر إلى الفوز على مضيفه هوفنهايم السادس 2-1 بتسجيله هدفي الفوز (28 و59)، مقابل هدف للخاسر سجله دافيد راوم (54).

وتعادل أينتراخت فرانكفورت التاسع وضيفه غرويتر فورث متذيل الترتيب دون أهداف.

وتعادل أيضا أرمينيا بيليفيلد بعد أربع خسارات توالياً مع ضيفه شتوتغارت الرابع عشر 1-1. افتتح النمسوي ساشا كالايدجيتش التسجيل للضيوف (25 من ركلة جزاء) وعادل فلوريان كروغر لبيليفيلد (59).

© 2022 AFP