بطولة إسبانيا: بنزيمة يعود ويقود ريال لنفض غبار الـ"كلاسيكو" والاقتراب من اللقب

ميغل ريوبا اف ب

قائد ريال مدريد الدولي الفرنسي كريم بنزيمة يحتفل بهزه شباك سلتا فيغو (2-1) في الدوري الاسباني في الثاني من نيسان/أبريل 2022.

مدريد (أ ف ب) – عاد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوف فريقه ريال مدريد وقاده إلى نفض غبار الهزيمة المذلة على أرضه في موقعة الـ"كلاسيكو" ضد غريمه برشلونة صفر-4، وذلك بتسجيله هدفي الفوز الثمين على مضيفه سلتا فيغو 2-1 السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وسجل بنزيمة هدفي النادي الملكي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19 و70 علماً أنه أهدر ثالثة في الدقيقة 64.

ورفع بنزيمة غلته الى 24 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين هذا الموسم معادلاً أفضل رصيد له في موسم واحد في الليغا والتي كان حققها موسم 2015-2016.

وعزز ريال مدريد حظوظه في استعادة اللقب من جاره أتلتيكو مدريد بعدما حصَّن صدارته برصيد 69 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق 12 نقطة أمام مطارده المباشر إشبيلية الذي يحل ضيفاً ثقيلاً على برشلونة الثالث الأحد في ختام المرحلة.

كما أكد ريال مديد استعداده الجيد لقمة الأربعاء المقبل أمام مضيفه تشلسي الإنكليزي حامل اللقب في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال أوروبا.

وغاب بنزيمة عن الكلاسيكو بسبب الإصابة وبدا تأثيره واضحاً على الهجوم الملكي الذي فشل في هز شباك ضيفه الكاتالوني واستقبلت شباكه 4 أهداف.

"حققنا الأهم"

وعانى ريال مدريد الذي غاب عنه مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي بسبب الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، الأمرين أمام سلتا فيغو وكاد يخرج بنتيجة مخيبة لولا تألق حارس مرماه العملاق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.

وقال كورتوا "أعتقد أن مباريات سلتا دائماً تكون صعبة، ولا أعرف ما اذا كنّا نستحق الفوز، ولكنني قمت بتصديات مهمة".

وأضاف "في الشوط الاوّل لم نضغط بشكل جيد، ولكننا فعلنا ذلك جيداً في الثاني. حصلنا على 3 ركلات جزاء وخرجنا بالنقاط الثلاث وهذا هو المهم".

وكاد بنزيمة يمنح التقدم لريال مدريد اثر هجمة منسقة قادها بنفسه قبل أن ينهيها بضربة رأسية من مسافة قريبة في الشباك الخارجية (10).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية لدينيس سواريس من خارج المنطقة إلى ركنية (14).

وحذا حارس مرمى سلتا فيغو الأرجنتيني ماتياس ديتورو حذو كورتوا بابعاده تسديدة قوية للبرازيلي فينيسيوس جونيور من مسافة قريبة إلى ركنية (17).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر عرقلة البرازيلي إيدر ميليتاو من المهاجم نوليتو داخل المنطقة (18)، فانبرى لها الاختصاصي بنزيمة على يسار الحارس ديتورو (19).

وتابع كورتوا تألقه بإبعاده ببراعة ركلة حرة مباشرة للقائد ياغو أسباس (23).

وجرب بنزيمة حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس (34).

ونجح سلتا فيغو في ادراك التعادل عبر لاعب وسطه البرازيلي ثياغو غالياردو ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت الشباك بيد أن الحكم بابلو فوريتيس بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ألغاه بداعي التسلل على أسباس الذي حاول حماية الكرة من أمام المدافع النمسوي دافيد ألابا الذي حاول ابعادها (39).

وكاد لاعب الوسط الدولي الكرواتي لوكا مودريتش يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس ديتورو بصعوبة (48).

وكفَّر نوليتو عن خطئه عندما أدرك التعادل بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من خافي غالان على يمين كورتوا (52).

وكاد أسباس يفعلها من ركلة حرة جانبية خادعة مرت بجوار القائم الأيمن (63).

واقتنص البرازيلي رودريغو، بديل ماركو أسينسيو، ركلة جزاء اثر عرقلته من المدافع الكولومبي جيسون موريو فانبرى لها بنزيمة ولعبها بيمناه لكن الحارس ديتورو تصدى لها (64).

وحصل النادي الملكي على ركلة جزاء ثالثة اثر عرقلة المدافع الفرنسي فيرلان مندي داخل المنطقة من المدافع كيفن فاسكيس فانبرى لها بنزيمة على يمين الحارس ديتورو (69).

خيتافي يتنفس الصعداء

تنفس خيتافي الصعداء بفوزه الصعب على ضيفه ريال مايوركا 1-صفر.

وفرض التعادل السلبي نفسه في الشوط الأوّل، قبل ان يتلقى ريال مايوركا ضربة موجعة بطرد مدافعه الارجنتيني فرانكو روسو بالبطاقة الصفراء الثانية لتسببه في ركلة جزء للمسه الكرة باليد داخل المنطقة.

وانبرى المهاجم التركي إنيس أونال إلى ركلة الجزاء لكن الحارس سيرخيو ريكو تصدى لمحاولته وحرمه من افتتاح التسجيل.

وانتظر خيتافي حتى الدقيقة 82 لاستغلال النقص العددي وهز شباك ريكو عبر المهاجم بورخا مايورال بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من غونسالو فيار.

وهو الفوز الاوّل لخيتافي في مبارياته السبع الاخيرة (خسارتان و4 تعادلات) والسابع هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة معمقاً جراح ريال مايوركا بالخسارة السابعة توالياً والسادسة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الثامن عشر المؤدي الى الدرجة الثانية.

وحذا ليفانتي صاحب المركز الاخير حذو خيتافي وتنفس بدوره الصعداء بفوزه الثمين على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة سجلها المخضرم خوسيه لويس موراليس (34 عاما) في الدقيقتين 69 و90+1.

وتخلص ليفانتي من المركز الاخير مؤقتاً بعدما رفع رصيده الى 22 نقطة بفارق الاهداف أمام ديبورتيفو ألافيس الذي يحلّ ضيفاً على أتلتيكو مدريد لاحقاً.

وصدم ليفانتي ضيفه فياريال قبل ثلاثة أيام على الاختبار الصعب الذي ينتظره أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومني فياريال بخسارته الثانية توالياً والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة فبقي سابعاً برصيد 45 نقطة.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات أتلتيك بلباو مع إلتشي، وريال بيتيس مع أوساسونا، وغرناطة مع رايو فايكانو، وفالنسيا مع قادش، على أن تختتم الإثنين بلقاء ريال سوسييداد مع إسبانيول.

© 2022 AFP