بطولة فرنسا: رين ثانياً بتعادل إيجابي مع نيس

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مهاجم نيس الجزائري أندي ديلور يحتفل مع زميله أمين غويري بافتتاحه التسجيل في مرمى رين على ملعب "أليانز ريفييرا" في نيس في 2 نيسان/أبريل 2022

نيس (فرنسا) (أ ف ب) – استعاد رين المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم من مرسيليا بتعادله الإيجابي مع مضيفه نيس 1-1 السبت في افتتاح المرحلة الثلاثين.

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وسُجل هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح نيس التسجيل بالهدف العاشر هذا الموسم للمهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور (67)، وعادل رين بفضل مارتن تيرييه (78)، في هدفه السابع عشر في 28 مباراة في "ليغ1".

ورفع رين رصيده إلى 53 نقطة بفارق الأهداف عن مرسيليا الذي تأجلت مباراته مع مضيفه سانت إتيان بسبب الثلوج، متأخراً بفارق 12 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر الذي يستضيف لوريان الأحد، فيما حافظ نيس على مركزه الرابع مع 51 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن ستراسبورغ الذي يستضيف بدوره لنس الاحد أيضاً.

وجمع اللقاء بين نيس صاحب أفضل خط دفاع (24 هدفاً) في "ليغ1" مع ضيفه رين صاحب اقوى خط هجوم (64 هدفاً) في قمة على مقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوقف نيس سلسلة انتصارات رين بعد خمسة متتالية في الدوري، في حين تجنب صاحب الأرض خسارة ثانية توالياً بعد سقوطه أمام مرسيليا الثاني (1-2) قبل النافذة الدولية.

ويلعب لاحقاً ليل مع بوردو.

وأُرجِئَت مباراة سانت اتيان وضيفه مرسيليا التي كانت مقرّرة مساء السبت وذلك بسبب الأحوال الجوية والثلوج التي تتساقط بغزارة في وسط البلاد.

وقالت تقارير الأحوال الجوية إن سماكة الثلج بلغت 25 سنتم خلال الليل، ما دفع رابطة الدوري الفرنسي الى الموافقة على طلب سانت إتيان بإرجاء المباراة الى الأحد من دون أن تحدّد وقتها.

© 2022 AFP