دورة ميامي: شفيونتيك تكرّس تربعها على عرش التنس بفوز ساحق على أوساكا

ميكايل ريفز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

البولندية إيغا شفيونتيك ترفع كأس دورة ميامي لكرة المضرب عقب فوزها في المباراة النهائية على اليابانية ناومي أوساكا في 2 نيسان/أبريل 2022

ميامي (أ ف ب) – كرّست البولندية إيغا شفيونتيك اعتلاءها صدارة ترتيب اللاعبات المحترفات بفوزها الساحق على اليابانية ناومي أوساكا 6-4 و6-صفر السبت، في نهائي دورة ميامي للألف في كرة المضرب.

إعلان اقرأ المزيد

وباتت ابنة الـ20 عاماً رابع لاعبة فقط في التاريخ تحرز ثنائية إنديان ويلز-ميامي في العام ذاته والمعروفة باسم "سانشاين دابل"، إذ تُقام الدورتان في ولايتي كاليفورنيا وميامي توالياً، بعد الالمانية شتيفي غراف (1994 و1996)، البلجيكية كيم كلايسترز (2005) والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا (2016).

وهو الفوز الـ17 توالياً للبولندية التي أحرزت لقبها الثالث في دورات الألف هذا العام بعد تتويجها في الدوحة وإنديان ويلز، في انجاز فريد من نوعه، والسادس في مسيرتها.

وسترتقي شفيونتيك إلى قمة كرة المضرب رسمياً الاثنين مع اصدار ترتيب اللاعبات المحترفات "دبليو تي آيه"، وذلك بعد الاعتزال المفاجئ للمتصدرة السابقة الاسترالية آشلي بارتي.

وقالت شفيونتيك المنتشية بفوزها "عندما كنت أشاهد ناومي تفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لم أفكر مطلقاً بعد بضع سنوات في أنني سأواجهها في النهائي".

من ناحيتها، استعادت أوساكا التي تراجعت في تصنيف المحترفات إلى المرتبة 77 بعضاً من بريقها في فلوريدا بعد غيابها لفترة طويلة عن الموسم الماضي بسبب ضغوط نفسية واكتئاب.

وعانت أوساكا من خروج قاسٍ في الدور الثاني في كاليفورنيا أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، بعد تعرضها لإهانة من أحد المشجعين في المدرجات في المجموعة الاولى عندما صاح "ناومي أنت فاشلة" قبل أن تنفجر بالبكاء.

وفشلت أوساكا، الفائزة على شفيونتيك في أوّل لقاء جمع بينهما عام 2019، في تحقيق لقبها الأوّل منذ تتويجها في أوئل 2021 بلقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع في الغراند سلام.

ورغم تميزها بارسالها القويّ حيث سددت 18 ارسالاً ساحقاً في نصف النهائي أمام السويسرية بيليندا بنتشيتش، إلا انها خسرت في المجموعة الاولى ارسالها أمام شفيونتيك لتتقدم الأخيرة 3-2 وتتجه للفوز بها.

وانهارت اليابانية في المجموعة الثانية التي خسرتها من دون مقاومة تذكر وبالتالي المباراة.

وحافظت أوساكا على معنوياتها مرتفعة بعد الخسارة اذ قالت "أريد أن أهدي هذا لجمهوري وعائلتي".

وأضافت "لم أكن في هذا الموقع منذ فترة (المباراة النهائية)، لكنني استمتعت كثيراً هنا وآمل في أن أحصل على المزيد من الفرص لأكون في هذا الموقع مرة أخرى".

وختمت مثنيةً على منافستها "كانت مغامرة إيغا مذهلة وأنا متأكدة من أنها ستستمر في المضي قدماً. لم تكن النتيجة التي أردتها ولكن مجرد أن أكون في النهائي هو أمر رائع".

© 2022 AFP