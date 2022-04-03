النساء العاملات في السينما الإيرانية يندّدن بما يتعرّضن له من "عنف ممنهج"

تيزيانا فابي ا ف ب

من اليسار إلى اليمين: المخرج الإيراني مجيد مجيدي والممثلة شاملة شيرزاد والممثل جواد عزتي على هامش عرض فيلم "خورشيد" في 6 أيلول/سبتمبر 2020 ضمن الدورة السابعة والسبعين لمهرجان البندقية

طهران (أ ف ب) – وقعت مئات النساء العاملات في قطاع السينما في إيران بينهن ممثلات مشهورات على عريضة تندد بالعنف "الممنهج" الذي يتعرضن له، في خطوة غير مسبوقة في هذه الدولة المحافظة جدأً.

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ونشرت ممثلات ومخرجات وعاملات في مختلف المهن السينمائية عريضة في الصحف "تدين كل أشكال العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل".

وحملت العريضة التي كانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" من أبرز وسائل الإعلام التي نشرتها، وتضمنت لائحة الموقعين عليها أسماء مشهورة في الفن السابع الإيراني، على "أعمال العنف الممنهجة"، منتقدة "عدم المساواة بين الجنسين في السينما الإيرانية".

وأضاقت الموقعات على العريضة "نطالب بوضع حدّ لهذه الأفعال من خلال معاقبة القضاء مرتكبيها".

وتتعرض النساء العاملات في مجال السينما للإهانات والابتزاز في ما يتعلق بتوظيفهن ، وكذلك للتحرش والعنف الجنسي الذي يصل إلى الاغتصاب، بحسب النص.

وأكد أن "كل من يمتلك قوة أو شهرة في عالم السينما الإيرانية يستغل موقعه لترهيب النساء وتهديدهن وإهانتهن وإذلالهن والاعتداء عليهن".

وشدد أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب أبادي الأحد على ضرورة "دعم المرأة وحمايتها في مجال الفن ، وخصوصاً السينما ، لأنها أكثر عرضة للانتهاكات"، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

ودرجت أكبر المهرجانات السينمائية الدولية على اختيار افلام إيرانية لإدراجها ضمن مسابقاتها وعروضها، وغالباً ما تحصل هذه الأعمال على جوائز مرموقة.

© 2022 AFP