بطولة إسبانيا: بيتيس يعزز حظوظه ببلوغ دوري الأبطال

كريستينا كيلسير ا ف ب

أليكس مورينو مدافع ريال بيتيس يحتفل بهدفه ضد أوساسونا في الدوري الاسباني لكرة القدم في 3 نيسان/أبريل 2022

مدريد (أ ف ب) – عزز ريال بيتيس حظوظه ببلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير 4-1 على ضيفه أوساسونا، فيما أبقى أتلتيك بلباو على آماله بانتزاع مركز قاري بتغلبه 2-1 على أرضه أمام إلتشي، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

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ورفع بيتيس رصيده الى 53 نقطة في المركز الخامس، على بعد نقطة من برشلونة الرابع الذي يستقبل إشبيلية الثاني لاحقًا في قمة المرحلة، علمًا أن النادي الكاتالوني يملك أيضًا مباراة مؤجلة.

وعاد النادي الأندلسي الى سكة الانتصارات بعد تعادله في المرحلة السابقة، وسجل له خوانمي ثنائية (34 و45+2)، فيما أضاف البرتغالي ويليام كارفالو (82) والمدافع أليكس مورينو (88) هدفين متأخرين، أما هدف الضيوف الوحيد فسجله الكرواتي أنتي بوديمير (65).

وبعد هزيمة وتعادل في آخر مرحلتين، عاد أتلتيك بلباو الى الانتصارات معززًا آماله بحجز مقعد أوروبي بفوزه على إلتشي.

وسجل هدفي النادي الباسكي أليكس بيرينغر (32) وأسيير فِيّاليبري (86)، فيماأحرز خوسان الهدف الوحيد للضيوف (90+2).

وبات في رصيد بلباو 44 نقطة في المركز الثامن، بفارق أربع نقاط عن ريال سوسييداد السادس الذي يحتل آخر المراكز القارية، علمًا أن الاخير يختتم المرحلة الاثنين ضد ضيفه إسبانيول ولديه مباراة مؤجلة.

© 2022 AFP