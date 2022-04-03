بطولة إنكلترا: وست هام يحيي آماله بالمركز الرابع ويضع إيفرتون بخطر

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جاريد بوين يحتفل بتسجيله هدف الفوز لوست هام ضد ايفرتون في "لندن ستاديوم" في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 3 نيسان/ابريل 2022

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أحيى وست هام آماله بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه ايفرتون 2-1 الاحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، ليبقى الأخير يصارع من أجل تفادي الهبوط مع نهايةالموسم.

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وتقدم وست هام الى المركز الخامس برصيد 51 نقطة على بعد ثلاث نقاط من أرسنال الرابع، علمًا أن الاخير خاض ثلاث مباريات أقل ويختتم المرحلة الاثنين ضد مضيفه كريستال بالاس.

وتقدم أصحاب الارض عبر آرون كريسويل (32) فيما عادل إيفرتون عن طريق مايسون هولغايت (53)، قبل أن يعيد جارود بوين التقدم لوست هام (58). وتعرض إيفرتون لضربة بأي آمال بالخروج بتعادل أقله إثر طرد قائده قلب الدفاع مايكل كين بعد إنذار ثانٍ (65).

ومني فريق المدرب فرانك لامبارد بالخسارة الخامسة في آخر ست مباريات في الدوري ليتراجع الى المركز السابع عشر، آخر المراكز الآمنة، برصيد 25 نقطة متقدمًا بثلاث نقاط عن واتفورد الثامن عشر، علمًا أن ايفرتون يملك مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن ايفرتون لعب في دوري النخبة في كل موسم منذ 1954-1955، لذا سيخوض معركة شرسة لتفادي أي انتكاسة محتملة.

من جهته، خاض وست هام اختباره الاخير قبل موقعته على أرضه مع ليون الفرنسي في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل.

ويلعب لاحقًا توتنهام السادس مع ضيفه نيوكاسل.

© 2022 AFP