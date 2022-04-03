بطولة إيطاليا: نابولي يضغط على ميلان المتصدر بفوزه على أتالانتا

ميغيل ميدينا ا ف ب

المقدوني الشمالي إليف ألماس يحتفل بهدفه مع نابولي ضد أتالانتا في الدوري الايطالي لكرة القدم في 3 نيسان/أبريل 2022

روما (أ ف ب) – واصل نابولي ضغطه على ميلان المتصدر بفوزه الثمين على مضيفه أتالانتا 3-1 في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم الاحد.

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ويملك الفريقان 66 نقطة قبل ان يخوض ميلان مباراته في ختام هذه المرحلة ضد ضيفه بولونيا الاثنين.

تقدم الضيوف الذين لعبوا في غياب هدافهم النيجيري فيكتور اوسيمهن، عبر المهاجم المخضرم لورنتسو اينسينيي من ركلة جزاء اثر المخالفة التي ارتكبها حارس اتالانتا الارجنتيني خوان موسو على البلجيكي دريس مرتنس داخل المنطقة (14). ثم ساهم اينسينيي بالهدف الثاني عندما لعب ركلة حرة مباشرة بسرعة ليتابعها ماتيو بوليتانو على الطائر داخل الشباك (37).

ورد أتالانتا بهدف الهولندي مارتن دي رون من كرة رأسية مقلصًا النتيجة (58)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لصالح الفريق الجنوبي الذي سجل الهدف الثالث حاسما النتيجة بواسطة المقدوني إليف ألماس إثر هجمة مرتدة (81) محققًا الفوز الثالث لفريقه تواليًا في الدوري.

يذكر أن نابولي لم يتوج بطلا للدوري الايطالي منذ عام 1990 بقيادة أسطورته الارجنتيني الراحل دييغو مارادونا عندما أحرز ثاني سكوديتو له، علمًا أن الاخير قاده الى لقبه الاول أيضًا في الدوري المحلي عام 1987.

في المقابل، تابع أتالانتا عروضه السيئة على ارضه هذا الموسم حيث لم يحقق سوى أربعة انتصارات في "سيري أ"، وفشل في تعزيز حظوظه ببلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ في رصيده 51 نقطة على بعد ثماني نقاط من يوفنتوس الرابع الذي يلعب لاحقًا مع ضيفه إنتر.

وبقي فيورنتينا في الصراع على انتزاع بطاقة المشاركة في المسابقات الاوروبية بفوزه على إمبولي 1-صفر.

ورفع فيورنتينا رصيده في المركز الثامن الى 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن روما السابع وأتالانتا السادس، ونقطتين عن لاتسيو الخامس.

وكانت نقطة التحول في مطلع الشوط الثاني عندما رفع الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع إمبولي سيباستينو لوبرتو ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وبعدها بدقيقة واحدة، استغل فيورنتينا النقص العددي في صفوف منافسه ليسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق الجناح الارجنتيني نيكولاس غونزاليس (58).

ويملك فيورنتينا مباراة مؤجلة يخوضها ضد اودينيزي في 27 نيسان/ابريل، علمًا أنه لم يشارك في أي من المسابقات الاوروبية منذ موسم 2015-2016 (يوروبا ليغ).

© 2022 AFP