جائزة الأرجنتين الكبرى: الإسباني إسبارغارو يحرز باكورة انتصاراته في فئة موتو جي بي

خوان مابروماتا ا ف ب

دراج ابريليا لااسباني اليكس اسبرغارو محتفلا بفوزه بالمركز الاول في سباق موتو جي بي ضمن جائزة الارجنتين الكبرى. 3 نيسان/ابريل 2022

أزول، مقاطعة بوينس آيرس (الأرجنتين) (أ ف ب) – أحرز الدراج الإسباني أليكس إسبارغارو بعمر الثانية والثلاثين باكورة انتصاراته في فئة موتو جي بي للدراجات النارية والاولى لفريقه أبريليا في هذه الفئة، وذلك خلال سباق جائزة الارجنتين الكبرى الاحد، الجولة الثالثة من بطولة العالم، لينتزع الصدارة.

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واحتكر الدراجون الإسبان المراكز الثلاثة الاولى بعد أن حل خورخي مارتن (دوكاتي-براماك) وأليكس رينس (سوزوكي) في المركزين الثاني والثالث تواليا.

في المقابل، جاء الفرنسي فابيو كوارتارارو بطل العالم الموسم الماضي ثامنًا.

وكانت النسختان الاخيرتان من جائزة الارجنتين الكبرى ألغيتا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويتقدم إسبارغارو في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن الجنوب إفريقي براد بيندر (كاي تي ام) و9 نقاط عن الايطالي اينيا باستيانيني (دوكاتي) الفائز في السباق الافتتاحي في قطر الشهر الماضي.

وللمفارقة، فإن إسبارغارو خاض 283 سباقًا قبل سباق اليوم في مختلف فئات الدراجات النارية من دون ان يتمكن من الفوز بأي منها، وقد اغرورقت عيناه بالدموع بعد اجتيازه خط النهاية.

وقال الفائز "أنا سعيد حقًا، لقد كان الانتظار طويلا جدًا. بكل الاحوال، كان السباق مميزًا لأنه كان الرقم 200 لي في الفئة الأهم".

وأضاف "أريد توجيه الشكر الى الجميع في فريق أبريليا، أعتقد بأننا نستحق ذلك، نستحقه فعلا ولا شيء أهم من اننا نتصدر ترتيب بطولة العالم".

كما أن الفوز هو الاول لفريق ابريليا في الفئة الاولى.

ويقام السباق المقبل في الولايات المتحدة على حلبة تكساس.

وفي فئة موتو2، حقق الايطالي سيليستو فييتي (ريسينغ) فوزه الثاني بعد سباق قطر، ليتقدم بفارق 21 نقطة عن أقرب منافسيه في صدارة بطولة العالم.

وحل ثانيًا التايلاندي سومكيات شانترا (هوندا) الفائز بسباق إندونيسيا الاخير، وثالثًا زميله في هوندا الياباني اي اوغورا.

وفي فئة موتو3، حسم الاسباني سيرخيو غارسيا (اسبار) الذي انطلق من المركز الاول، السباق على الرغم من دخوله اللفة الاخيرة في المركز الثالث.

وانتزع غارسيا بالتالي اول انتصار له هذا الموسم وصدارة بطولة العالم بعد 3 جولات.

© 2022 AFP