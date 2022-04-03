دوري أن بي ايه: دونتشيتش ومافريكس يكسبان المعركة ضد يانيس وباكس

جون فيشر غيتي/ا ف ب

السلوفيني لوكا دونتشيتش خلال مباراة دالاس مافريكس ضد ميلووكي باكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 3 نيسان/ابريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – كسب السلوفيني لوكا دونتشيتش معركته المباشرة مع اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسمين الأخيرين، ليقود دالاس مافريكس للفوز على مضيفه ميلووكي باكس حامل اللقب 118-112 الاحد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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سجل دونتشيتش (23 عامًا) 32 نقطة، 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات ليعود مافريكس الى الانتصارات بعد سقوطه أمام واشنطن ويزاردز الجمعة.

وقدم دالاس أداء جماعيًا بعد أن تجاوز ستة لاعبين عتبة العشر نقاط، أفضلهم بعد السلوفيني، دوايت باول مع 22 وريجي بولوك مع 16.

وحقق دالاس، الضامن تأهله الى الادوار الاقصائية، انتصاره الـ49 هذا الموسم مقابل 30 خسارة ليبقى خامسًا في المنطقة الغربية.

من جهته، مني باكس بالخسارة الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام لوس أنجليس كليبرز بفارق 34 نقطة الجمعة، وهو يحتل المركز الثالث في الشرقية بسِجِل 48-30 وسبق أن ضمن تأهله الى "بلاي أوف".

تقدم باكس بفارق 10 نقاط باكرًا في الربع الثاني، إلا أن دالاس بدأ في العودة تدريجيًا ونجح في الابتعاد في الربع الاخير بعد أن سجل دونتشيتش 11 نقطة تواليًا.

كان أنتيتوكونمبو الافضل في ميلووكي مع 28 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف جرو هوليداي 20.

وفي مباراة أخرى مبكرة الاحد، فاز بوسطن سلتيكس 144-102 على ضيفه واشنطن ويزاردز على ملعب "تي دي غاردن"، بقيادة جايلن براون (32 نقطة) وجايسون تايتوم (22) ليبقى الفريق ثانيًا في الشرقية (49-30) خلف ميامي المتصدر.

© 2022 AFP