مسؤول أممي في موسكو سعيا لوقف إطلاق نار في أوكرانيا وانفجارات في أوديسا

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جثث في أحد شوارع مدينة بوتشا في محيط العاصمة الأوكرانية كييف في 2 نيسان/أبريل 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – يسعى مسؤول كبير من الأمم المتحدة الأحد في موسكو للتوصل إلى "وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية" في أوكرانيا حيث أفيد عن تجاوزات في حق مدنيين في منطقة كييف التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، فيما سمعت سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية.

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وأعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية تنسحب من مدن أساسية في محيط العاصمة كييف وتشيرنيغيف في الشمال لإعادة الانتشار في الشرق والجنوب بهدف "الحفاظ على السيطرة" على المناطق التي تحتلها هناك.

وبعد أكثر من شهر على بدء الهجوم الروسي أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار السبت "تحرير إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها من الغزاة".

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أفاد على فيسبوك أن الروس بانسحابهم سواء "من تلقاء أنفسهم" أو بعد معارك يتركون خلفهم "خرابا كاملا والكثير من المخاطر" وحذر بأن "القصف يمكن أن يتواصل" متهما العسكريين الروس بـ"تلغيم الأراضي التي ينسحبون منها ومنازل وذخائر وحتى الجثث".

"مكبلو اليدين"

في مدينة بوتشا بضواحي كييف شاهد صحافي في وكالة فرانس برس جثث حوالى عشرين رجلا أحدهم مصاب بجرح بالغ في الرأس في أحد الشوارع على مسافة مئات الأمتار.

وقال أناتولي فيدوروك رئيس بلدية المدينة التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، لوكالة فرانس برس إن "كل هؤلاء الأشخاص أعدموا، قتلوا برصاصة في مؤخر الرأس" مشيرا إلى دفن نحو 300 شخص "في مقابر جماعية".

وأضاف "في بعض الشوارع نرى 15 إلى 20 جثة على الأرض" لكن "لا يسعني أن أقول كم من الجثث لا تزال في أفنية المنازل وخلف الأسيجة"، موضحا أنه عُثر على عدة قتلى مكبلي الأيدي بواسطة شريط قماش أبيض يستخدم للإشارة إلى أنهم غير مسلحين.

ونددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على تويتر بـ"الفظاعات في بوتشا ومدن أخرى".

وشهدت بوتشا ومدينة إيربين المجاورة بعض أعنف المعارك منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير فيما كانت القوات الروسية تحاول تطويق كييف، وتعرضتا لقصف مركز تسبب بدمار كامل.

وعلى مقربة من العاصمة عثر على جثة المصور والموثق الأوكراني المخضرم ماكس ليفين مقتولا بالرصاص بعد انسحاب القوات الروسية، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية السبت، فيما أفادت النيابة العامة الأوكرانية أنه قتل "برصاصتين أطلقهما جنود روس".

موافقة "شفهية" روسية

ويزور مسؤول في الأمم المتحدة موسكو الأحد سعيا للتوصل إلى "وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية" في وقت أسفرت الحرب حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى وشردت أكثر من 4,1 ملايين أوكراني خارج بلادهم.

وكانت روسيا حتى الآن ترفض أي زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة يكون موضوعها الرئيسي أوكرانيا.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أن نائبه للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "سيزور موسكو الأحد ويتوجه بعدها إلى كييف"، مذكرا بأنه كلفه "السعي لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا".

من جهة أخرى، أكد كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا ديفيد أراخاميا السبت أن موسكو وافقت "شفهيا" على المقترحات الأوكرانية الرئيسية باستثناء مسألة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014، مضيفا أن كييف تنتظر تأكيدا خطيا.

غير أن روسيا هددت الجمعة بتشديد موقفها في المفاوضات بعد ضربة على أراضيها اتهمت أوكرانيا بشنها بواسطة مروحيات.

مهاجمة أوديسا "من الجو"

وبعدما تعذر تنظيم عمليات إجلاء سكان على مدى أسابيع، بدأ إجلاء أعداد محدودة وأعلنت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك مساء السبت على تلغرام أن حوالى "1263 شخصا" انتقلوا من ماريوبول وبيرديانسك إلى زابوريجيا بوسائلهم الخاصة فيما انطلقت قافلة من عشر حافلات تقل 300 من سكان ماريوبول. كما جرت عمليات إجلاء أخرى في شرق البلاد.

وفي أوديسا المدينة الإستراتيجية التي تؤمن منفذا على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا، سمعت سلسلة انفجارات صباح الأحد وتصاعدت ثلاثة أعمدة من الدخان الأسود على الأقل وألسنة نار في منطقة صناعية على ما يبدو، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت موظفة في فندق بوسط المدينة إنها سمعت هدير طائرة، لكن عسكريا قرب موقع إحدى الضربات أكد سقوط صاروخ أو قذيفة.

وكتب مستشار وزير الداخلية أنطون غيراشتشنكو على تلغرام أن "أوديسا تعرضت لهجوم من الجو وأفيد عن حرائق في بعض المناطق. أسقطت الدفاعات الجوية قسما من الصواريخ" موصيا السكان بـ"إغلاق النوافذ".

على صعيد آخر، لا تزال القوات الروسية "تحاصر جزئيا مدينة خاركيف" ثاني أكبر مدن أوكرانيا في الشرق، حيث تتعرض المناطق الصناعية والسكنية على السواء لقصف مدفعي، وفق هيئة أركان القوات الأوكرانية التي تشير رغم ذلك إلى تراجع في حدة القصف.

وكشف رئاسة الأركان أن روسيا تعتزم "تشكيل كتائب مؤلفة من مقيمين +متطوعين+ في المناطق المحتلة موقتا في أوكرانيا ومن مرتزقة".

واصطدمت جهود القوات الروسية لتعزيز مواقعها في جنوب أوكرانيا وشرقها حتى الآن بمقاومة شرسة من الأوكرانيين في ماريوبول حيث قتل ما لا يقل من خمسة آلاف شخص فيما لا زال حوالى 160 ألفا من السكان محاصرين، وفق السلطات المحلية.

والسيطرة على ماريوبول ستسمح لموسكو بتأمين تواصل جغرافي من القرم إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في دونباس.

دول البلطيق توقف استيراد الغاز الروسي

وفي خطوة تشدد الضغط على روسيا، أوقفت دول البلطيق استيراد الغاز الطبيعي الروسي وأعلن رئيس شركة "كونيكسوس بلطيق غريد" اللاتفية للتخزين أن الغاز الروسي "لم يعد ينقل إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا منذ الأول من نيسان/أبريل".

وباتت دول البلطيق تستمد الغاز من الاحتياطات المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.

وكتب الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا في تغريدة "اعتبارا من هذا الشهر فصاعدا، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا".

وبحسب يوروستات كانت روسيا تؤمن 93% من واردات إستونيا من الغاز الطبيعي و100% من واردات لاتفيا و41,8% من واردات ليتوانيا.

وحظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين بعد غزو أوكرانيا فيما لم يصدر قرار مماثل عن الاتحاد الأوروبي الذي كان يستورد حوالى 40% من حاجاته من روسيا عام 2021.

© 2022 AFP