أسطورة الراليات لوب يشارك في الجولة الافتتاحية لبطولة ألمانيا للسيارات السياحية

فاليري هاش ا ف ب/ارشيف

السائق الفرنسي سيباستيان لوف بعد فوز بالنسخة التسعين من رالي مونتي كارلو. موناكو في 23 كانون الثاني/يناير 2022

باريس (أ ف ب) – يخوض أسطورة الراليات السائق الفرنسي سيباستيان لوب تجربة جديدة في مسيرته من خلال مشاركته بباكورة جولات بطولة ألمانيا للسيارات السياحية "دي تي أم" على حلبة بورتيماو البرتغالية بألوان فريق ريد بول ألفاتاوري آيه أف كورسه، بحسب ما أعلن الإثنين منظمو البطولة.

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قال مدير "دي تي أم" سائق الفورمولا واحد السابق النمسوي غيرهارد بيرغر "انتصاراته في مسيرته تتحدث عن نفسها، لكن المنافسة ستكون صعبة بمواجهة سائقين جيدين، حتى بالنسبة لسائق من عيار سيباستيان لوب".

من ناحيته، قال السائق الفرنسي المتوج بلقب بطولة العالم للراليات 9 مرات "طوال مسيرتي أحببت دائماً الانتقال من مسابقة إلى أخرى. تملك بطولة "دي تي أم" سمعة عالمية وعندما سنحت لي الفرصة للمشاركة، اقتنصتها".

ويحل لوب، ابن الـ 48 عاماً والذي يخوض هذا العام منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" ضمن برنامج جزئي مع فورد وسلسلة سباقات إكستريم إي، بدلاً من النيوزيلندي نيك كاسيدي خلف مقود سيارة فيراري 488 لخوض سباقين ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة الألمانية في البرتغال والمقررة من 29 نيسان/أبريل حتى الاوّل من أيار/مايو.

ويملك أسطورة الراليات وصاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في "دبليو آر سي" (80) والصعود إلى منصات التتويج (120)، خبرة كبيرة على المسارات المعبدة للحلبات، اذ سبق له أن حلّ ثالثاً في بطولة العالم للسيارات السياحية عامي 2014 و2015 وثانياً في السباق الفرنسي الشهير لومان 24 ساعة عام 2006.

وتتألف بطولة ألمانيا للسيارات السياحية من ثماني جولات من سباقين لكل جولة.

© 2022 AFP