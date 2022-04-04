بطولة إنكلترا: أرسنال يخسر أمام كريستال بالاس ويؤجج الصراع الأوروبي

مهاجم كريستال بالاس الغاني جوردان أيو يسدد ويسجل في مرمى أرسنال في الدوري الانكليزي لكرة القدم في شمال لندن في 4 نيسان/أبريل 2022

لندن (أ ف ب) – احتدم الصراع على المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد خسارة أرسنال أمام مضيفه وجاره كريستال بالاس صفر-3 الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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وتجمد رصيد أرسنال الخامس عند 54 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام الذي كان استأثر بالمركز الرابع الاخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم بفوزه على نيوكاسل 5-1 الأحد، علماً أن فريق "المدفعجية" يملك مباراة مؤجلة، فيما يتأخر وست هام الذي يتساوى نقاطاً مع مانشستر يونايتد في المركزين السادس والسابع توالياً بفارق ثلاث نقاط.

وتقدم بالاس الذي حقق انتصاره الثامن هذا الموسم، للمركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وانتهت سلسلة من خمس مباريات حقق خلالها أرسنال الفوز خارج معقله، كما تعرض لخسارته الثانية في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري، مقابل 6 انتصارات، بعد سقوطه أمام ليفربول صفر-2 في المرحلة السابعة والعشرين.

في المقابل، خاض كريستال بالاس مباراته الخامسة توالياً من دون خسارة حيث فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين، واضعاً حداً لسلسلة من خمس مباريات من دون فوز في ملعبه "سيلهورست بارك" في لندن (تعادلان و3 هزائم).

واعتمد الاسباني لأرسنال ميكيل أرتيتا على التشكيلة ذاتها الفائزة على استون فيلا 1-صفر قبل النافذة الدولية، مع تبديل وحيد في الدفاع بحلول البرتغالي نونو تافاريش بدلاً من كيران تيرني المصاب والذي قد يغيب حتى نهاية الموسم.

في شوط أول بدا فيه كريستال بالاس أكثر دقة في التمريرات وأكثر تفوقاً في الصراعات، افتتح أصحاب الارض التسجيل في الدقيقة 16 بعد لعبة مشتركة بدأها كونور غالاغر بتمريرة من الجهة اليسرى داخل المنطقة إلى الدنماركي يواشيم أندرسن حولها بنجاح وتابعها المهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا رأسية في الشباك، مسجلاً رابع أهدافه هذا الموسم في الدوري والثالث في مبارياته الخمس الاخيرة.

وأضاف المهاجم جوردان أيو الثاني بعد تمريرة من أندرسن فشل مدافع أرسنال بن وايت في التعامل لها، ليتابعها الغاني بيسراه في شباك الحارس آرون رامسدايل (24)، في ثاني أهدافه هذا الموسم والاوّل له منذ 15 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

بعد الاستراحة، دفع أرتيتا بالمهاجم الشاب ابن الـ 20 عاماً البرازيلي غابريال مارتينيلي بدلاً من تافاريش لتنشيط الهجوم، إلا أن رد الفعل كان عكسياً اذ أضاف بالاس الثالث من ركلة جزاء تحصل عليها ونفذها بنجاح أفضل هدافي الفريق العاجي ويلفريد زاها (74)، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

واطلق حكم المباراة صافرة النهاية على وقع تصدي العارضة لكرة مهاجم أرسنال الشاب البديل إدوار نكيتيا في الدقيقة 84.

© 2022 AFP