بطولة فرنسا: مبابي لم يتخذ قرارا بشأن مستقبله

مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي (رقم 7) يتلقى التهنئة من زميله البرازيلي نيمار بعد تسجيله احد اهداف فريقه في مرمى لوريان في الدوري الفرنسي. 3 نيسان/ابريل 2022

باريس (أ ف ب) – أكّد نجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا في كرة القدم كيليان مبابي بأنه لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن مستقبله، في تصريحات أدلى بها بعد تألقه في مباراة فريقه ضد لوريان التي انتهت بفوزه 5-1 بتسجيله هدفين وصناعته لإثنين في الدوري الفرنسي.

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وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 حزيران/يونيو وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته، لكن مبابي كشف بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال الى ناد آخر.

وقال مبابي بعد المباراة ضد لوريان "لم أتخذ قراري بعد، أنا افكر بالموضوع، ثمة عناصر جديدة والعديد من العوامل. لا اريد ان اكون مخطئا".

وأضاف "ادرك بان الأمر (اتخاذ القرار) قد يكون تأخر بالنسبة الى البعض، لكننا نتكلم بهذا الموضوع بشكل يومي".

وأوضح "لو اتخذت قراري لكنت اعلنته. لست مجبرا على توضيح خياراتي لأحد، انه خيار شخصي. لو اتخذت قراري لكنت اعلنته وتمسكت به".

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، أصبح مبابي الذي دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده، حراً في التوصل إلى اتفاق مع نادٍ آخر على عقد يبدأ في تموز/يوليو.

© 2022 AFP