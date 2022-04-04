تصنيف اللاعبين المحترفين: الإسباني ألكاراس يطرق باب العشرة الأوائل

مايكل ريفز GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

الاسباني كارلوس الكاراس رافعا كأس دورة ميامي في كرة المضرب بعد فوزه عل النروجي كاسبر رود في المباراة النهائية. 3 نيسان/ابريل 2022

باريس (أ ف ب) – بات الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس على مشارف دخول نادي لاعبي كرة المضرب العشرة الاول في التصنيف العالمي بعد تتويجه بطلا لدورة ميامي الأميركية، احدى دورات الماسترز على حساب النروجي كاسبر رود بالفوز عليه 7-5 و6-4 في النهائي.

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ويُنظر الى الكاراس (18 عاما)، على انه الخليفة المنتظر لمواطنه الاسطورة رافايل نادال وهو صعد الى المركز الحادي عشر، متخلفا بفارق 10 نقاط فقط عن البريطاني كاميرون نوري العاشر. أما رود، فارتقى مرتبة واحدة وبات سابعاً.

واحتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بصدارة التصنيف، بفارق بسيط عن الروسي دانييل مدفيديف الذي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على اقصى حد لمعاناته من فتق.

في المقابل، تراجع نادال الى المركز الرابع وحل الألماني الكسندر زفيريف بدلا منه في المركز الثالث.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8420

2- الروسي دانييل مدفيديف 8410

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7195 (+1)

4- الإسباني رافايل نادال 7115 (-1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5980

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4945

7- النروجي كاسبر رود 4380 (+1)

8- الروسي أندري روبليف 4375 (-1)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3625

10- البريطاني كاميرون نوري 3440 (+2)

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