دوري أن بي ايه: تألق دونتشيتش ويوكيتش وليكرز على شفير عدم التأهل الى البلاي اوف

جون فيشر غيتي/ا ف ب

السلوفيني لوكا دونتشيتش خلال مباراة دالاس مافريكس ضد ميلووكي باكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 3 نيسان/ابريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – كسب السلوفيني لوكا دونتشيتش معركته المباشرة مع اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسمين الأخيرين، ليقود دالاس مافريكس للفوز على مضيفه ميلووكي باكس حامل اللقب 118-112 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين تألق نجم البلقان الاخر الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 38 نقطة في سلة لوس انجليس ليكرز الذي بات اقرب الى الخروج من بلوغ أدوار البلاي اوف.

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في المباراة الاولى، سجل دونتشيتش (23 عامًا) 32 نقطة، 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات ليعود مافريكس الى الانتصارات بعد سقوطه أمام واشنطن ويزاردز الجمعة.

وقدم دالاس أداء جماعيًا بعد أن تجاوز ستة لاعبين عتبة العشر نقاط، أفضلهم بعد السلوفيني، دوايت باول مع 22 وريجي بولوك مع 16.

وحقق دالاس، الضامن تأهله الى الادوار الاقصائية، انتصاره الـ49 هذا الموسم مقابل 30 خسارة ليبقى خامسًا في المنطقة الغربية.

من جهته، مني باكس بالخسارة الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام لوس أنجليس كليبرز بفارق 34 نقطة الجمعة، وهو يحتل المركز الثالث في الشرقية بسِجِل 48-30 وسبق أن ضمن تأهله الى "بلاي أوف".

تقدم باكس بفارق 10 نقاط باكرًا في الربع الثاني، إلا أن دالاس بدأ في العودة تدريجيًا ونجح في الابتعاد في الربع الاخير بعد أن سجل دونتشيتش 11 نقطة تواليًا.

كان أنتيتوكونمبو الافضل في ميلووكي مع 28 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف جرو هوليداي 20.

-ليكرز يبتعد عن البلاي أوف-

ومني لوس انجليس ليكرز في غياب نجمه نجمه ليبرون جيمس الذي يعاني من اصابة في كاحله، بخسارته السادسة تواليا وكانت امام دنفر ناغتس 118-129 في مباراة كان نجمها الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 38 نقطة مع 18 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

وباتت مهمة ليكرز صعبة في بلوغ البلاي اوف اذ يحتل المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية متخلفا بفارق فوزين عن سان انتونيو الفائز على بورتلاند ترايل بلايزرز 113-92، ولم يتبق سوى اربع مباريات في الدوري المنتظم.

بيد ان مدرب ليكرز فرانك فوغل أكد بانه لا يكترث "للحسابات" بقوله "اهتمامي منصب على المباراة التالية، اتعلم دروس هذه الخسارة للمباراة القادمة املا في تحقيق الفوز ضد فينيكس صنز".

وقد تعني الخسارة ضد فينيكس في المباراة المقررة الثلاثاء حسابيا خروج ليكرز بطل عام 2020 من المنافسة وتعلن نهاية موسم كارثي، في حال لم تصب النتائج الاخرى في صالحه.

واذا حصل ذلك، فإن جيمس سيغيب عن الادوار الاقصائية للمرة الرابعة فقط منذ عام 2003 عندما خاض موسمه الاول.

وكان انتوني ديفيس افضل مسجل في صفوف ليكرز مع 28 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة واضاف راسل وستبروك 27 نقطة.

-تأهل ووريرز-

وبلغ غولدن ستايت ووريرز الادوار الاقصائية من البلاي اوف للمرة الاولى منذ عام 2019 بفوزه على يوتا جاز 111-107.

ضرب يوتا جاز بقوة في الربع الاول بتقدمه على منافسه بفارق 21 نقطة ثم بفارق 16 نقطة في مطلع الربع الاخير لكن ووريرز سجل 24 نقطة مقابل 4 فقط لمنافسه في الدقائق الثماني الاخيرة لينتزع الفوز والتأهل.

ونجح كلاي طومسون في اربع رميات ثلاثية في سلسلة من 18 نقطة تواليا لفريقه قبل ان يحذو حذوه زميله جوردان بوول ليتقدم ووريرز للمرة الاولى 105-103 قبل 3 دقائق و33 ثانية من نهاية المباراة.

وانهى طومسون المباراة مسجلا 36 نقطة ليحسم بطاقة التأهل لووريرز الذي بلغ نهائي الدوري الاميركي خمسة مواسم تواليا (2015-2019) واحرز اللقب ثلاث مرات خلال هذه الفترة قبل ان يغيب عن البلاي اوف في الموسمين الماضيين.

-55 نقطة لدورانت الخاسر-

لم تنفع النقاط ال55 التي سجلها نجم بروكلين نتس كيفن دورانت (رقم قياسي شخصي) بينها 8 رميات ثلاثية ناجحة من اصل 10، في منع خسارة فريقه امام اتلانتا هوكس 115-122.

وحقق هوكس فوزه الخامس تواليا ليرتقي الى المركز الثامن في المنطقة الشرقية متقدما بفارق مباراة واحدة عن بروكلين بالذات وعن تشارلوت هورنتس الذي تعرض لخسارة قاسية امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-144.

وتألق تراي يانغ في صفوف اتلانتا مسجلا 36 نقطة بينها 11 في الدقيقتين الاخيرتين.

وتغلب بوسطن سلتيكس 144-102 على ضيفه واشنطن ويزاردز على ملعب "تي دي غاردن"، بقيادة جايلن براون (32 نقطة) وجايسون تايتوم (22) ليبقى الفريق ثانيًا في الشرقية (49-30) خلف ميامي المتصدر.

وفي المباريات الاخرى، فاز ميامي هيت على تورونتو رابتورز 114-109، ولوس أنجليس كليبرز على نيو أورليانز بيليكانز 119-100، ونيويورك نيكس على أورلاندو ماجيك - نيويورك نيكس 118-88، ومينيسوتا تمبروولفز على هيوستن روكتس 139-132، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على فينيكس صنز 117-96، وسان انتونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 113-92، وديترويت بيستونز على إنديانا بايسرز 121-117.

© 2022 AFP