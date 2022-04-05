دوري أبطال آسيا: الاتحاد القاري يوسع اتفاقية الحقوق مع "بي إن"

كنزو تريبويار ا ف ب/ارشيف

كوالالمبور (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء توسيع اتفاقية الحقوق الإعلامية مع مجموعة بي إن القطرية، في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022، لتتضمن حقوق بث دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الاتحاد القاري في بيان "تمنح الاتفاقية قنوات بي إن الرياضية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء العراق وإيران والإمارات والسعودية، حيث تشتمل هذه الاتفاقية حقوق البث الحصري في كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وسوريا وتونس واليمن".

أضاف "كما تمتلك قنوات بي إن الرياضية على حقوق بث غير حصرية في كل من تشاد وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان".

وتأتي هذه الاتفاقية بعد الإعلان سابقاً عن حصول بي إن على حقوق بث آخر 12 مباراة متبقية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، إلى 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسوف تواصل قنوات بي إن الرياضية عرض مباريات الحقوق الجديدة في الاتحاد الآسيوي، عبر قنواتها الأربع الجديدة التي تم إطلاقها لعرض بطولات الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن "شركة الرياضة السعودية" وقّعت مع في نيسان/أبريل 2021 اتفاقية مع الاتحاد الآسيوي للحصول على الحقوق الإعلامية لمسابقاته في السعودية بين 2021 و2024.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة قرّر في 2019 نقل مباريات الأندية السعودية في مسابقاته من دون تشفير على منصاته الرقمية في السعودية، فأعلنت مجموعة "بي إن" نيتها بمقاضاته لامتلاكها الحقوق الحصرية مطلقةً موقعًا إلكترونيًا لكشف "السرقة" التي يتعرض لها محتواها.

وجاءت أعمال القرصنة في ظل أزمة خليجية اندلعت مع قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في حزيران/يونيو 2017، على خلفية اتهام الدوحة بدعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة، وهو ما نفته قطر دومًا، وذلك قبل حصول مصالحة في كانون الثاني/يناير 2021.

© 2022 AFP