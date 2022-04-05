دوري أبطال أوروبا: موسيالا جوهرة متعددة الأدوار في وسط بايرن

توماس كينتسلي ا ف ب

برلين (أ ف ب) – بعمر التاسعة عشرة، يلعب الموهوب جمال موسيالا أكثر من دور في خط وسط بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي يحلّ الأربعاء على فياريال الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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يوفّر ذو الوجه الطفولي لمدربه الشاب يوليان ناغلسمان خيارات متعددة، نظراً لقدرته على شغل مركز دفاعي أو هجومي في خط الوسط.

"يمكنه اثراء أي فريق، من بينها بايرن ميونيخ والمنتخب الوطني" كما يراه مدرب المنتخب وبايرن سابقاً هانزي فليك.

يتابع المدرب الذي حقق نجاحاً كبيراً مع الفريق البافاري "يعرف كيف يفرض نفسه، يصنع المساحات، هو جيد جداً في المواجهات الثنائية، كما بمقدوره المراوغة على سرعة عالية".

طرق موسيالا باب الفريق الأول الموسم الماضي كلاعب وسط هجومي قادر على اختراق الدفاعات.

وُلد في شتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد بريطاني-نيجيري، لكنه انتقل مع عائلته إلى إنكلترا في طفولته، حيث نشأ في أكاديمية نادي تشلسي اللندني قبل الانضمام إلى بايرن في 2019.

قال برانكو ميلينكوفسكي مدربه الأول في ليهنيترس في مدينة هيسن "كان دوماً أفضل من باقي الأولاد، ولعب بمواجهة فئة تكبره سنتين".

برغم تمثيله منتخب إنكلترا تحت 21 عاماً في 2020، قرّر اللعب مع المنتخب الألماني الأوّل. لم يتأخر بحمل ألوان ناسيونال مانشافت في آذار/مارس 2021.

في أيلول/سبتمبر الماضي، قال الأسطورة لوثار ماتيوس إن موسيالا يمكنه أن يصبح "نيمار ثانياً" وذلك بعد تألقه بهدف وتمريرة حاسمة بعد نزوله بديلاً في مباراة لايبزيغ.

"بامبي"

نظراً لبنيته الجسدية النحيلة، أطلق عليه زملاؤه لقب "بامبي". لكنه كشف عن أداء شرس منذ انتقاله إلى الوسط الدفاعي مع بايرن وألمانيا في الأسابيع الماضية.

لعب موسيالا جيدا في ودية ألمانيا الأخيرة ضد هولندا إينا فاسبندر ا ف ب

قال مدربه ناغلسمان بعد مساهمته في الفوز على فرايبورغ 4-1 السبت "يخطف الكثير من الكرات. يلقبونه +بامبي+ لكنه كان في غاية الشراسة".

كشف المدرب الشاب لبايرن ان موسيالا "اعتقد اني امازحه" عندما اقترحت عليه قبل فترة عيد الميلاد أن يجرّب اللعب في موقع متراجع من خط الوسط.

كانت خطوة ناجعة وملهمة، وذلك بعد اصابة لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا وابتعاده فترة طويلة، علماً أن الاخير عاد السبت وسجل في مرمى فرايبورغ.

خلال الفوز الأخير على اسرائيل 2-1 ودياً، بدأ فليك بموسيالا كلاعب وسط هجومي، ثم نقله إلى الدفاعي حيث استمر خلال التعادل مع هولندا 1-1.

موسيالا متواضع بما يكفي ليدرك ان عليه تقبل النصح من فليك أو ناغلسمان "في المركز الرقم 6 (الدفاعي)، يجب أن أكون أكثر ذكاء وانضباطاً".

تابع "لقد قمت بعمل جيد أخيراً، لكن ما زال عليّ التحسن كثيراً".

واجه موسيالا معركة بخط الوسط في أمستردام أمام منتخب خبير ونجح بالصمود أمام أمثال المهاجم ممفيس ديباي. في حين قال زميله إيلكاي غوندوغان الذي لعب الى جانبه ضد الهولنديين "يمكنه الاحتفاظ بالكرة في أضيق المساحات".

وتابع لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي "رغم مظهره النحيف، هو ذكي بما يكفي ليستخدم جسمه في الموقع الصحيح".

"مرشح رقم واحد"

بالنسبة لبايرن، يرى ناغلسمان أنه "المرشح الرقم واحد" كلاعب وسط هجومي وراء الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في حال غياب المخضرم توماس مولر. لكنه يعتبره حالياً كلاعب وسط متعدّد الأدوار "مغناطيس للكرة بمهارات فردية لا يملكها كثيرون".

يقول ناغلسمان إن موسيالا يجب أن "يمرّ في عملية نضج" وهو يستمتع أكثر من اللازم بالكرة. ألمح إلى انه سيستهل مواجهة فياريال مع غوريتسكا العائد بعد غياب أربعة أشهر.

قال ناغلسمان "لا ضمانات بأنه (موسيالا) سيلعب، لكن بمقدور ليون اللعب كل ثلاثة أيام"، لذا "أنا سعيد بالحصول على خيار بديل كي نتمكن من التبديل".

© 2022 AFP