دوري "ان بي آيه": سيمونز لن يعود مع نتس قبل الأدوار الإقصائية

إلسا غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لم يخض الاسترالي بن سيمونز أي مباراة في الدوري هذا الموسم مع فريقه الجديد بروكلين نتس منذ انضمامه إليه قادماً من فيلادلفيا في شباط/فبراير 2022

نيويورك (أ ف ب) – لن يكون الاسترالي بن سيمونز قادراً على الانضمام إلى صفوف بروكلين نتس حتّى الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، اذ يصارع صانع اللعب لاستعادة لياقته البدنية جراء تعرضه لاصابة في ظهره، بحسب ما أفاد مدربه الكندي ستيف ناش.

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ولم يرتدِ العملاق الأسترالي (2.11 م) قميص نتس منذ انضمامه إليه قادماً من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في صفقة تبادل في شباط/فبراير.

ويكافح ابن الـ 25 عاماً والمولود في ملبورن للتعافي من انزلاق غضروفي في ظهره، مما جعله غير قادر على خوض التمارين بشكل كامل مع بروكلين.

قال ناش الإثنين إن سيمونز سيغيب عن الفترة المتبقية من الموسم العادي، الذي يقترب من نهايته الأحد، وعلى الأرجح أيضاً عن الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الأسبوع المقبل.

وأكد انه برغم اظهار سيمونز علامات تحسن من خلال المشاركة في تمارين خفيفة تعتمد على تسديد الكرة وأخرى بدنية "إلا أنه لا يزال بعيداً من استعادة كامل لياقته".

وتابع "لم يخض تمارين قاسية، لكن من الواضح أنه بدأ في تمارين اللياقة والتسديد الخفيف"، مؤكداً أن سيمونز في حالة إيجابية للغاية، ولكن ليس الأمر "كما لو كنا نتوقعه في التشكيلة في الأسبوع المقبل".

وشدّد ناش ان نتس لن يخاطر باشراك سيمونز في الـ "بلاي أوف" ما لم يكونوا متأكدين من لياقته، خصوصاً أن الأسترالي لم يخض أي مباراة هذا الموسم في الدوري.

ويحتل نتس المركز العاشر في المنطقة الشرقية مع 35 فوزاً مقابل 38 هزيمة، ليضمن مركزاً في الملحق.

© 2022 AFP