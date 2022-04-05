روسيا تسحب استئنافها ضد فيفا بشأن استبعادها من كأس العالم

لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – سحب الاتحاد الروسي لكرة القدم الاستئناف المقدّم ضد الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن إقصائه من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر بسبب غزو بلاده أوكرانيا، وفق ما أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الثلاثاء.

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وقالت المحكمة في بيان إنه في 30 آذار/مارس الماضي "أبلغ الاتحاد الروسي لكرة القدم محكمة التحكيم الرياضية أنه سحب استئنافه. سيتم إنهاء هذا الإجراء قريبًا".

وكان من المقرر أن تلتقي روسيا مع بولندا في نصف نهائي المسار الثاني من الملحق الاوروبي المؤهل الى المونديال، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) استبعد روسيا من منافساته، لتتأهل بولندا الى النهائي من دون أن تلعب قبل أن تفوز على السويد وتبلغ النهائيات العالمية المرتقبة نهاية العام الحالي.

إلا أن الاتحاد الروسي أكد أنه سيواصل استئنافه ضد الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الذي منع أنديته ومنتخباته من المشاركة في المسابقات القارية، حيث يأمل في أن ينافس منتخب السيدات في كأس أوروبا المقررة في إنكلترا في تموز/يوليو المقبل.

وقالت المحكمة أنها "لم تحدد بعد الموعد لهذه الإجراءات".

وكانت "كاس" رفضت في 18 آذار/مارس الماضي استئناف الاتحاد الروسي عقوبة استبعاده من المنافسات الدولية. ولم يعتبر هذا القرار حينها حكما مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع.

© 2022 AFP