ساندرا سكّر شابة لبنانية واجهت قدرها في حلبة الفنون القتالية وانتصرت

جوزيف عيد ا ف ب/ا ف ب

بطلة الفنون القتالية المختلطة ساندرا سكّر خلال جلسة تصوير في منطقة غزير شمال بيروت في الأول من نيسان/أبريل 2022

بيروت (أ ف ب) – كانت الفنون القتالية باباً للبنانية ساندرا سكّر كي تخرج من حالة حزن خيّمت على حياتها بعد وفاة والدها، غير أن الإصرار والعزيمة على كسر الصورة النمطية للفتيات في ميدان الرياضات القتالية، وصلا بها إلى حصد لقب عالمي بالـ"أم أم إيه" في عمر الثانية والعشرين.

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في العاصمة الهولندية أمستردام، فاجأت سكّر الجميع بتغلّبها على ابنة البلد كالي هامينغ في المباراة النهائية ونيلها ذهبية وزن -61.2 كلغ في بطولة "غامّا" نهاية آذار/مارس الماضي، وهو اللقب الأرفع لها في السنوات الأربع لمسيرتها.

تُعتبر الفنون القتالية المختلطة إحدى أصعب الرياضات، إذ أنها مزيج بين فنون عدة من الدفاع عن النفس، ولها تقنيات ومهارات مختلفة، تجيز استخدام تقنيات الضربات المباشرة في مختلف الوضعيات.

بعد فوزها على الحلبة بإجبارها منافستها على الاستسلام، قالت سكّر "هذا أسلوبي، أترك خصمي يتعب، ثم أضرب بقوة".

تلك القوّة التي بدأت الشابة اللبنانية بمراكمتها في سن صغيرة جداً.

تقول سكّر لوكالة فرانس برس "وجدت فيها (الفنون القتالية) حريتي، إذ توفي والدي وأنا في الثالثة من عمري، ودأبت على مزاولتها لأخرج من حالة الحزن ومشاكل أخرى، فضلاً عن التمييز بين الذكور والإناث، وبالتالي أردت أن أصبح أقوى من الذكور(...) لأن كل شيء متشابه".

وتضيف "لم أعط أي اهتمام لأي شيء آخر عن شغفي في الرياضة، كنت أضع تركيزي الكامل في التدريبات والتي كانت أحياناً مع رجال أقوى مني جسدياً، لكن ذلك كان يمنحني المزيد من القوة والإصرار".

تحوّل

تلفت سكّر التي تخرجت من الجامعة اللبنانية بشهادة "مصمّمة رسم" إلى أنها نقلت تجربتها للعديد من صديقاتها وزميلاتها في الدراسة أو العمل وحتى فتيات ضمن بلدتها، وترى أن المسؤولية باتت أكبر اليوم.

بطلة الفنون القتالية المختلطة ساندرا سكّر خلال جلسة تصوير في منطقة غزير شمال بيروت في الأول من نيسان/أبريل 2022 جوزيف عيد ا ف ب/ا ف ب

تقول لفرانس برس "تحوّلت حياتي بعدما بدأت هذه الرياضة، ولا سيما بعد انتقالي للتدرّب في ناد متخصص وأصبحت ظروفي النفسية والحياتية أفضل، في جامعتي ثم في عملي اكتسبت أصدقاء جدداً".

دخول سكّر الجدّي إلى هذا العالم جاء بالصدفة على يد مدربها مايكل عامر الذي يقول لفرانس برس "أنا مدرب محترف في الرياضات القتالية وأمتلك نادياً خاصاً في إحدى القرى القريبة من مدينة جونية شمال بيروت تدعى كفرحباب".

ويردف عامر (38 عاماً) "كنت أدرب فتاة وأقدم لها الرعاية الرياضية كي تصبح بطلة، إلا أنها تعرضت لمشكلة وتركت المضمار، وبالصدفة عبر منصات التواصل الاجتماعي شاهدت شريطاً مصوراً لفتاة صغيرة تتمرن بالضرب على كيس رمل علّقت عليه بأنها تحب الرياضات القتالية".

قاده ذلك الفيديو إلى مراسلة سكّر ليعرض عليها ممارسة الفنون القتالية المختلطة، فوافقت بعدما شاورت عائلها، ومن هناك بدأ المشوار.

يؤكّد عامر أن سكّر واظبت على التمارين رغم بعد المسافة بين قريتها في بشرّي (شمال لبنان) ومقر النادي الذي يبعد عنها نحو 50 كيلومتراً، وكانت تحضر يومياً من الشمال عبر حافلات النقل العمومي من أجل التدريبات.

وتابع "منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان ثم جائحة كورونا، اضطررت لأن استأجر لها شقة بالقرب من النادي حيث تحولت إحدى غرف الشقة إلى مركز للتدريب في ظل حال الطوارئ الصحية ومنع التجول بسبب انتشار كوفيد-19".

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.

قتال وموسيقى.. وسيرة ذاتية

تحت إشراف عامر، توّجت سكّر بطلة للبنان في "مواي تاي" و"جوجيتسو البرازيلي" و"كيك بوكسينغ"، وانضمت إلى منتخب لبنان في الفنون القتالية المختلطة ما أهّلها لخوض بطولة العالم.

بطلة الفنون القتالية المختلطة ساندرا سكّر خلال جلسة تصوير في منطقة غزير شمال بيروت في الأول من نيسان/أبريل 2022 جوزيف عيد ا ف ب/ا ف ب

خضعت الشابة، بحسب مدربها إلى معسكر تدريبي قاس لمدة شهرين قبل البطولة، وعاشت ضغطاً نفسياً وجسدياً ومعنوياً هائلاً "إلا أنها كانت مؤمنة بالوصول إلى اللقب العالمي".

وكان يفترض أن تخوض سكر أربعة نزالات في أمستردام، غير أن منافسات أوكرانيات وروسيات انسحبن، فواجهت أولاً التشيكية ناتالي تريكالوفا، ثم الهولندية هامينغ ونجحت في التغلب عليهما.

تقول سكّر إن "اللقب العالمي سيحفزني للارتقاء أكثر نحو الاحتراف العالمي وأطمح من خلال هذا الأمر الى عكس صورة مغايرة في الخارج عن بلدي لبنان الذي يعاني كثيراً في السنوات الأخيرة".

وتطمح إلى أن تصبح الرياضة القتالية مهنتها الأساسية وخوض نزالات في بطولة القتال النهائي "يو أف سي" العالمية رغم أن "الرياضة ليست هوايتي الوحيدة، فأنا أحب الغناء والعزف الموسيقي، كما أنني بدأت بكتابة سيرتي الذاتية".

© 2022 AFP