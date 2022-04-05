مقتل رجل دين شيعي طعنًا في إيران وإصابة اثنين آخرين

جو كلامار ا ف ب/ارشيف

علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في الأول من آذار/مارس 2021

طهران (أ ف ب) – قُتل رجل دين شيعي وأصيب اثنان آخران، أحدهما جروحه بالغة، طعنا بسكين الثلاثاء في مشهد ثاني أكبر مدن إيران وإحدى المدن المقدسة لدى الشيعة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة للتلفزيون.

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وقال حاكم محافظة خراسان الرضوية يعقوب علي نظري إن "رجلًا استهدف بالسلاح الأبيض ثلاثة رجال دين شيعة، فقتل واحدًا منهم وجرح اثنين". وأضاف أن المهاجم موقوف لدى قوات الأمن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الهجوم وقع في باحة مرقد الإمام الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية، بدون أن تحدد هوية أو دوافع الهجوم.

ولفت نظري إلى أن "أحد الجرحى في حال خطيرة".

وقال النائب العام في مشهد لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية "أوقف خمسة أشخاص بينهم المهاجم".

وأشار إلى أن الأربعة الآخرين يشتبه في تواطؤهم مع منفذ الهجوم.

وذكر المكتب الإعلامي لمقر الإمام الرضا في بيان أن "تحقيقًا قد فُتح لتحديد هوية المهاجم".

وأظهرت مقاطع فيديو رجلًا وسط بركة من الدماء في فناء الضريح.

© 2022 AFP