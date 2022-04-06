أن بي ايه: لوس أنجليس ليكرز يقفد آماله ببلوغ ملحق الـ"بلاي أوف"

كريستيان بيترسن غيتي/ا ف ب

أنتوني ديفيس خلال مباراة فريقه لوس أنجليس ليكرز التي فشل فيها في بلوغ ملحق الادوار الاقصائية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بسقوطه امام فينيكس صنز في 5 نيسان/ابريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – قُضي على آمال لوس أنجليس ليكرز، بطل العام 2020، رسميًا في بلوغ الملحق المؤهل الى "بلاي أوف" (الادوار الاقصائية) دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بسقوطه أمام متصدر البطولة مضيفه فينيكس صنز 121-110 الثلاثاء.

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ومع خسارة ليكرز السابعة تواليًا والـ48 هذا الموسم مقابل 31 فوزًا، وفوز سان أنتونيو سبيرز في وقت سابق من الامسية 116-97 على مضيفه دنفر ناغتس، سيغيب الفريق الاصفر والبنفسجي عن الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ عام 2019.

وغاب النجم ليبرون جيمس عن المباراة بسبب الإصابة وسيغيب بالتالي للمرة الرابعة فقط في مسيرته التي بدأت في الدوري عام 2003 عن الادوار الإقصائية.

قال المدرب فرانك فوغل بعد الخسارة "نحن خائبون تمامًا. خائبون لجماهيرنا، خائبون (للمالكين) الذين منحونا هذه الفرصة".

وتابع "أردنا أن ننجز مهمتنا في تحقيق النجاح لليكرز ولكننا أخفقنا. لم يكن بسبب نقص الجهد، لقد ثابرنا جميعًا. قاتل اللاعبون حتى النهاية".

ويحتل ليكرز المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية (31-48)، متخلفًا بمركز عن سبيرز (34-45) الذي يحتل آخر مرتبة مؤهلة الى ملحق الـ"بلاي أوف".

ومع هذه الخسارة، تسدل الستارة عن موسم بائس لليكرز.

كان قرار إعادة بناء تشكيلته العام الماضي بضم المخضرم راسل ويستبروك ونجوم آخرين أمثال كارميلو أنتوني بمثابة إخفاق كبير، فاقمته إصابة طويلة الأمد لأنتوني ديفيس أبقت لاعب الارتكاز قرابة نصف الموسم خارج المنافسات.

قبل المباراة، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالتكهنات بأن ليكرز سيتحرك بسرعة لإقالة فوغل الذي قاد الفريق إلى اللقب في عام 2020 والسابع عشر في تاريخه معادلا الرقم القياسي لغريمه بوسطن سلتيكس.

وارتبط مدربا فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ويوتا جاز، دوك ريفرز وكوين سيندر تواليًا، بخلفه.

© 2022 AFP