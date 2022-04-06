توريس مستعد "لخطف" ديمبيليه وتشافي يتحدث عن "تمديد العقد"

بيدري (وسط) يحتفل مع زميليه الفرنسي عثمان ديمبيليه (يسار) والغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ بتسجيل هدف في مرمى فالنسيا في الدوري الاسباني لكرة القدم في 20 شباط/فبراير 2022

مدريد (أ ف ب) – قال المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس على سبيل المزاح إنه مستعد لخطف زميله عثمان ديمبيليه من أجل اقناعه في البقاء مع برشلونة، لاسيما في ظل المستوى الذي ظهر به في الآونة الأخيرة، فيما تحدث المدرب تشافي هرنانديس عن العمل من أجل تمديد عقد الجناح الفرنسي.

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ومن المتوقع أن يغادر ديمبيليه "كامب نو" الصيف المقبل كلاعب حر بعدما قرر عدم تجديد عقده مع النادي الكاتالوني الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017 بعد انتقاله اليه من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو إضافة الى 40 مليوناً كمكافآت.

ومنذ قدوم تشافي لتولي مهمة الاشراف على الفريق في بداية تشرين الثاني/نوفمبر خلفاً للهولندي المقال من منصبه رونالد كومان، استعاد ديمبيليه شيئاً من المستوى الذي كان عليه في دورتموند ولعب دوراً أساسياً في عودة برشلونة من بعيد حتى بات ثانياً بنفس نقاط أتلتيكو مدريد حامل اللقب وإشبيلية (57) وبفارق 12 عن غريمه ريال مدريد المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وأفادت تقارير أن مدير أعمال اللاعب الفرنسي التقى هذا الأسبوع بالمدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني للبحث بإمكانية العودة عن قرار الرحيل وتوقيع عقد جديد مع العملاق الكاتالوني.

وفي مؤتمر صحافي عشية لقاء أينتراخت فرانكفورت في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، قال توريس "سأخطفه من أجل إبقائه" في برشلونة، مضيفاً "إنه يخلق الفارق. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وهذا نادٍ عظيم. إنه قراره وأتمنى له الأفضل".

وفي كانون الثاني/يناير، قال تشافي للجناح الفرنسي إن عليه اتخاذ قراره بشأن تمديد عقده أو الرحيل فوراً عن النادي من أجل تجنب مغادرته في الصيف من دون مقابل، لكن جناح رين السابق لم يجد أي فريق وبقي في "كامب نو".

وفي ظل هذا الواقع، قرر تشافي الاستفادة من وجود ابن الـ24 عاماً من أجل مساعدة الفريق على العودة ومحاولة الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان تشافي محقاً في قراره، لأن ديمبيليه لعب دوراً أساسياً في عودة النادي الكاتالوني من بعيد بصحبة مجموعة من شبان "بلاوغرانا" والوافد الجديد من أرسنال الإنكليزي الهداف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.

وأمل تشافي "أن يبقى" الفرنسي وفق ما أفاد الأربعاء، مضيفاً "آمل في أن نتمكن من الاعتماد عليه. نحن فريق أفضل معه ومع (الأوروغوياني) رونالد (أراوخو) وغافي (اللذين يتجهان لتمديد عقديهما مع الفريق). منذ أن توليت المسؤولية في الفريق، منذ تشرين الثاني/نوفمبر، كان نموذجياً".

وأوضح "طريقته في التدريب، سلوكه، التزامه... لا أعرف كيف كان قبل ذلك، لكن الآن أشعر أنه متحمس للغاية وسعيد جداً. أنا أرى محترفاً عظيماً".

ورأى "هناك عدد قليل جداً من اللاعبين الذين يتمتعون بمميزات عثمان. النادي ليس في أفضل وضع مالي، وعلينا التكيّف لكن في ما يخص ديمبيليه ولو كان الأمر منوطاً بي، سأوقع معه على الفور".

© 2022 AFP