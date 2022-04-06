دوري أبطال أوروبا: فياريال يلحق ببايرن ميونيخ خسارته الاولى قارياً هذا الموسم

لاعب بايرن ميونيخ الكندي ألفونسو ديفيس في صراع مع مهاجم فياريال الهولندي أرنو دانجوما غرونيفيلد خلال ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب لا سيراميكا في فياريال في 6 نيسان/أبريل 2022

مدريد (أ ف ب) – ألحق فياريال الاسباني بضيفه بايرن ميونيخ الالماني خسارته القارية الاولى هذا الموسم بفوزه عليه 1-صفر الاربعاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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ويدين فياريال بالفوز إلى مهاجمه الهولندي أرنو دانجوما غرونيفيلد الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثامنة، مانحاً فريقه أفضلية قبل الإياب في 12 الحالي.

وأسقط فريق "الغواصات الصفراء" منافسه بايرن، المتوج 6 مرات بين عامي 1974 و2020، للمرة الاولى في 9 مباريات حيث لم يذق الأخير طعم الخسارة في المسابقة القارية هذا الموسم، اذ أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة مع 6 انتصارات توالياً، قبل أن يتعادل مع سالزبورغ النمسوي 1-1 في ذهاب ثمن النهائي ليعود ويسحقه 7-1 إياباً.

كما دخل بايرن المباراة متسلحاً بعدم خسارته في مختلف المسابقات منذ 12 شباط/فبراير وسقوطه أمام بوخوم 2-4 في المرحلة الثانية والعشرين من "بوندسليغا"، ليسجل في مبارياته الأربع الاخيرة 16 هدفاً، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الفريق الاسباني.

ونفض فياريال غبار خسارتين توالياً في الدوري من دون أن يهز شباك منافسيه، أمام قادش صفر-1 وليفانتي بهدفين نظيفين، برغم عودة هدافه الدولي جيرار مورينو.

كما حقق فياريال الفوز في أوّل ربع نهائي يخوضه في دوري الابطال منذ نيسان/أبريل 2009، حين خسر أمام أرسنال الانكليزي 1-4 باجمالي المباراتين.

وكان فياريال حقق لقبه القاري الأوّل في تاريخه عام 2021 في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي بعد مباراة ماراتونية انتهت بركلات الترجيح 11-10 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليضيف أوناي إيمري مدرب "الغواصات الصفراء" لقباً رابعاً إلى سجله في هذه المسابقة بعد ثلاثة مع مواطنه إشبيلية.

© 2022 AFP