سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط في كردستان العراق

سفين حامد ا ف ب

صورة تظهر منزلاً متضرراً بهجوم ليلي على أربيل عاصمة إقليم كردستان في 13 آذار/مارس 2022

أربيل (العراق) (أ ف ب) – سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا مساء الأربعاء قرب مصفاة نفط في كردستان العراق "ولم تتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية"، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الارهاب في الإقليم.

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وقال جهاز مكافحة الإرهاب الإقليمي في بيان إن الصواريخ سقطت قرب مصفاة كوروكوسك، إحدى أكبر المصافي في الإقليم الغني بالنفط، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غرب أربيل.

وأكد أن الصواريخ "لم تتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية".

وأضاف الجهاز أن "الصواريخ أطلقت من معبر الحمدانية باتجاه اربيل في محور الخازر" قرب مدينة الموصل و"وجهت إلى أربيل"، لكنه لم يوضح هدفها الدقيق.

ويأتي الهجوم الذي لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عنه، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف "مركز استراتيجي" إسرائيلي في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بواسطة 12 صاروخا بالستيا.

ولم تتسبب تلك الصواريخ في وقوع إصابات، لكنها خلّفت أضرار مادية جسيمة.

© 2022 AFP