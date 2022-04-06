شركة كهرباء دبي تسجل أكبر إدراج في بورصات الخليج منذ أرامكو في 2019

كريم صاحب ا ف ب/ا ف ب

مبان في دبي في 8 كانون الثاني/ديسمبر 2020

دبي (أ ف ب) – أعلنت شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الأربعاء أنها جمعت 22,32 مليار درهم (6,1 مليارات دولار)، في ثاني أكبر طرح عام أولي في الخليج منذ عام 2019.

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وتم طرح 18 بالمئة من أسهم الشركة المملوكة من إمارة دبي، في أكبر طرح عام في المنطقة الثرية منذ إدراج عملاق النفط السعودي أرامكو في السوق المحلية قبل ثلاث سنوات.

ويبدأ تداول تسعة مليار سهم للشركة منذ 12 من نيسان/ابريل المقبل في سوق دبي المالي. وتم تحديد سعر الطرح العام الأولي ب 2,48 درهم (0,68 سنت) للسهم الواحد.

وأكّد البيان أنّ قيمة الطلب الإجمالي على الأسهم بلغت 315 مليار درهم (85,7 مليار دولار).

ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير قوله إن هذا "يؤكد مكانة دبي كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال".

وكان المبلغ القياسي لأكبر إدراج عام في الخليج والعالم لصالح شركة النفط السعودية أرامكو التي جمعت 29,4 مليار دولار بإدراج 1,7 في المئة من أسهمها في بورصة الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقامت الإمارة بتنويع اقتصادها عبر التركيز على السياحة والتجارة، لكنّها تواجه منافسة متزايدة في المنطقة، لا سيما من السعودية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط.

© 2022 AFP