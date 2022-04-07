أن بي ايه: سلتيكس يعزز وصافة الشرقية بفوزه على بولز ودورانت يقود عودة نتس

وينسلو تاوسن غيتي/ا ف ب

سجل جايلن بروان 25 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس الى الفوز على شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الاميركي للحمترفين في 6 نيسان/ابريل 2022

نيويورك (أ ف ب) – أحكم بوسطن سلتيكس قبضته على وصافة المنطقة الشرقية بفوزه 117-94 على مضيفه شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاربعاء، فيما قاد كيفن دورانت بروكلين نتس للعودة في ماديسون سكوير غاردن والتفوق 110-98 على نيويورك نيكس.

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مع اكتمال عقد الفرق الستة المأهلة مباشرة الى الادوار الإقصائية "بلاي أوف" عن الشرقية، تنحصر المنافسة على الترتيب النهائي لها.

ويحتل بوسطن بفضل فوزه الثالث تواليًا المركز الثاني خلف ميامي هيت المتصدر قبل مباراتين على نهاية الموسم المنتظم.

وفي حين سيكفي ميامي فوز واحد من آخر مباراتين ضد أتلانتا هوكس وأورلاندو ماجيك المتذيل لضمان الصدارة، تتجه الانظار على من سيخطف الوصافة بين سلتيكس، ميلووكي باكس حامل اللقب وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

بعد فوز كل من باكس وسفنتي سيكسرز الثلاثاء، تعادلت الفرق الثلاثة مع 49 فوزًا لكل منها، لذا فإن فوز سلتيكس الـ50 الاربعاء سمح له بالابتعاد عن منافسَيه بانتصار واحد.

كان جايلن بروان أفضل مسجل في اللقاء مع 25 نقطة، علمًا أن خمسة لاعبين من سلتيكس وصلوا أقله الى عتبة العشر نقاط، ليلحقوا بشيكاغو بولز الذي يحتل المركز السادس الاخير المؤهل مباشرة الى الادوار الاقصائية، الخسارة الثالثة تواليًا.

في مكان آخر في الشرقية، عوّض بروكلين نتس الذي سيخوض الملحق المؤهل الى الـ"بلاي أوف"، تأخره بفارق 21 نقطة أمام مضيفه نيويورك نيكس، بعد أن سجل 38 نقطة في الربع الاخير مقابل 16 لخصمه ليحقق فوزه الثاني تواليًا.

قاد دورانت العودة بفضل تريبل دابل تمثلت بـ32 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات فيما أضاف كايري إرفينغ 24 نقطة، 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

© 2022 AFP