حظر العدائين الروس والبيلاروس القاطنين في بلديهم من ماراتون بوسطن

مادي ميير غيتي/ا ف ب

يعود ماراتون بوسطن الى موعده التقليدي في نيسان/أبريل بعد أن ألغي في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا ونقل العام الماضي الى تشرين الاول/أكتوبر

نيويورك (أ ف ب) – لن يُسمح للعدائين الروس والبيلاروس القاطنين في بلديهم بالمشاركة في ماراتون بوسطن العريق المقرر منتصف الشهر الحالي، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلن المنظمون.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت مؤسسة "بوسطن أثلتيك أسوسيايشن" المنظمة للحدث الاربعاء إن العدائين الروس والبيلاروس الذين يعيشون في بلديهم لن يشاركوا في السباق المقرر في 18 نيسان/أبريل الحالي.

إلا أن العدائين الذين لا يعيشون في أي من هذين البلدين، فسيُسمح لهم بالمشاركة ولكن ليس تحت علم بلديهم.

قال المدير التنفيذي للمؤسسسة توم غريلك "مثل الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، نشعر بالرعب والغضب مما رأيناه ووصلنا من التغطية في أوكرانيا".

وتابع "نؤمن أن الركض رياضة عالمية، وعلى ضوء ذلك، يجب أن نفعل ما في وسعنا لإظهار دعمنا لشعب أوكرانيا".

ولم يحدد المنظمون عدد الروس والبيلاروس الذين تقدموا للمشاركة في سباق هذا العام.

ويعود ماراتون بوسطن الى موعده التقليدي في نيسان/أبريل بعد أن ألغي في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا ونقل العام الماضي الى تشرين الاول/أكتوبر وتم تخفيض عدد المشاركين الى 20 ألفًا.

في آخر سباق قبل الجائحة عام 2019، شارك 59 عداء من روسيا وبيلاروس في السباق الذي ضم أكثر من 30 ألف مشارك.

ولا تزال الرياضة الروسية في عزلة بعد عقوبات لحقت بها من العديد من الاتحادات الدولية، أبرزها الاتحادان الدولي والاوروبي لكرة القدم اللذان حرما منتخباتها وأنديتها من المنافسة، وبالتالي القضاء على آمال منتخبها للرجال بالتأهل الى كأس العالم 2022 في قطر.

© 2022 AFP