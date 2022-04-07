سيمونا هاليب تستعين بموراتوغلو لتدريبها

فريديريك براون ا ف ب

الرومانية سيمونا هاليب خلال مباراتها في نصف نهائي دورة انديان ويلز لكرة المضرب أمام البولندي إيغا شفيونتيك. انديان ويلز، كاليفورنيا، في 18 اذار/مارس 2022

باريس (أ ف ب) – استعانت نجمة كرة المضرب الرومانية سيمونا هاليب بالمدرب الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي تولى الاشراف على الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس لأعوام طويلة، وذلك من أجل مساعدتها على استعادة مستواها السابق.

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وغردت هاليب في صفحتها على تويتر "متحمسة للفصل الجديد. هيا بنا الى العمل".

وكانت الرومانية، الفائزة بلقبين كبيرين في مسيرتها، من دون مدرب منذ أيلول/سبتمبر الماضي بعد انفصالها عن الأسترالي دارين كايهيل.

وكشف موراتوغلو أن الرومانية البالغة 30 عاماً سألته إذا كان متاحاً لتولي تدريبها خلال خوضها التمارين في أكاديميته في جنوب فرنسا، قبل السفر الى الولايات المتحدة الشهر الماضي لخوض دورة إنديان ويلز.

وقال الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "كان من غير الممكن في تلك الفترة" أن يتولى المهمة نظراً للالتزامه بتدريب سيرينا وليامس، مضيفاً "لكن بعدها بأسابيع معدودة، تحدثت مع سيرينا وفُتِحَ الباب أمامي، أقله على المدى القصير، للعمل مع شخص آخر".

وتحتل هاليب حالياً المركز العشرين في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، بعدما تربعت على الصدارة للمرة الأولى في 2017، أي قبل عام على فوزها بلقبها الكبير الأول في بطولة رولان غاروس الفرنسية الذي أتبعته بثانٍ بعدها بعام في ويمبلدون 2019.

وتوجت سيرينا بعشرة من ألقابها الـ23 في البطولات الكبرى تحت اشراف موارتوغلو الذي استلم المهمة في 2012.

لكن الأميركية البالغة 40 عاماً لم تشارك في أي دورة منذ انسحابها من الدور الأول لبطولة ويمبلدون العام الماضي بسبب تمزق عضلي في فخذها الأيمن.

© 2022 AFP