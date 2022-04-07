مباشرة التحضيرات لمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان (يريفان)

كارن ميناسيان ا ف ب/ارشيف

شاحنات عسكري أذربيجانية تدخل إقليم لاتشين في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020

يريفان (أ ف ب) – قررت أرمينيا وأذربيجان مباشرة التحضيرات لمفاوضات السلام بين البلدين الواقعين في القوقاز واللذين خاضا حربًا عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان الخميس.

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وجاء في البيان أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أمرا وزيرَي خارجيتهما "ببدء التحضيرات لمفاوضات السلام بين البلدين"، وذلك أثناء لقاء عُقد الأربعاء في بروكسل بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه "تم التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء (...) لتشكيل لجنة ثنائية حول مسائل ترسيم الحدود".

وأوضح البيان أن هذه اللجنة ستكون مكلّفة خصوصًا ضمان الأمن والاستقرار على طول الحدود.

يأتي لقاء بروكسل إثر ارتفاع جديد في منسوب التوتر في ناغورني قره باغ حيث تنتشر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قوات حفظ سلام روسية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة روسية، وضع حدًا لحرب استمرّت ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي.

وأوقع النزاع أكثر من 6500 قتيل، وانتهى بهزيمة قاسية تكبّدتها أرمينيا التي أجبرت على التنازل لأذربيجان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.

أعلنت منطقة ناغورني قره باغ الجبلية التي يقطنها بشكل أساسي الأرمن، انفصالها عن أذربيجان إثر تفكك الاتحاد السوفياتي، ما أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينات تسببت في مقتل 30 ألف شخص وشردت مئات الآلاف.

© 2022 AFP