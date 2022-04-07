مجموعة سكك الحديد الروسية ستسدّد بالروبل سندات بقيمة 650 مليون دولار

ناتاليا كوليسنيكوفا ا ف ب

موسكو (أ ف ب) – أعلنت مجموعة سكك الحديد الروسية (آر زاد دي) الخميس أنها غير قادرة على سداد سندات بقيمة 605 ملايين دولار استحقّت الثلاثاء وذلك بسبب مشكلات مرتبطة بالعقوبات البريطانية، ما يهدّد بتخلفها عن السداد.

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وأكّد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أنّ المجموعة ستسدد هذا المبلغ بالروبل.

وقال الوزير "لم تفِ آر زاد دي بالتزاماتها، لم يُسمح لها بالوفاء بالتزاماتها. ومع ذلك، سيتم الوفاء بهذه الالتزامات، لأن آر زاد دي ستفعل ذلك بالروبل".

وأوضحت مجموعة "آر زاد دي" التي شملتها العقوبات التي فرضتها لندن إثر دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، أنّها طلبت من السلطات البريطانية استثناء لسداد الديون، لكنّ ذلك قد يستغرق عدة أسابيع.

وفشلت المجموعة مؤخراً في سداد سندات بالروبل والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني في الوقت المحدّد، وفق لصحيفة "كوميرسانت" اليومية.

وإذا تم الإعلان عن تخلف الشركة عن السداد، فإن أصولها في الخارج قد تصير عرضة للمصادرة.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية الروسية الأربعاء أنّها سدّدت بالروبل ديناً عاماً مقوّماً بالدولار بعد رفض بنك أجنبي إجراء الدفع بالدولار، وقال محلّلون إنه سيكون من الصعب على روسيا تجنّب التخلّف عن سداد ديونها.

© 2022 AFP