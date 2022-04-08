ألونسو مستعد للبقاء في الفورمولا واحد لمدة "عامين أو ثلاثة إضافية"

الاسباني فرناندو ألونسو خلال وصوله إلى حلبة ألبرت بارك لخوض غمار منافسات سباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في 7 نيسان/أبريل 2022

ملبورن (أ ف ب) – أعلن بطل العالم السابق للفورمولا واحد الاسباني فرناندو ألونسو الجمعة أنه يأمل في البقاء في الفئة الأولى لمدة "عامين أو ثلاثة إضافية".

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وعاد الماتادور، المتوج عامي 2005 و2006 مع رينو الذي بات ألبين حالياً، إلى الحلبات في عام 2021، للدفاع عن ألوان الاخير مع التعطش للمزيد من الانتصارات ومن دون أن تكون لديه رغبة التخلي عن مقعده للموهبة الجديدة سائق الاحتياط الاسترالي أوسكار بياستري (21 عاماً) الفائز بلقب بطولة سباقات فورمولا2 عام 2021 مع فريق بريما رايسينغ.

وقال السائق المخضرم البالغ 40 عاماً خلال المؤتمر الصحافي تزامناً مع سباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من البطولة العالمية، "أعتقد أني لو كنت أبلغ 25 عاماً، لما كنا لنتحدث عن ذلك، إنها مسألة سن".

ولكن أكثر من مرور السنين بالنسبة لألونسو، يتعلق الأمر بالأداء الذي يقدمه، لذا تابع مؤكداً "العام الماضي، أعتقد اني قمت بما يجب القيام به (حلّ عاشراً في ترتيب السائقين أمام زميله الفرنسي إستيبان أوكون). هذا العام، سنرى كيف ستسير الأمور، وهي مسألة أداء وليس السن".

وأردف "أعتقد أني أشعر باني ما زلت قادراً على المنافسة وسريعاً وأمضي الكثير من الوقت في الفورمولا واحد، لذا أعتقد أني سأسابق لمزيد من لأعوام، إثنين أو ثلاثة إضافية".

وعما إذا سيبقى مع فريق ألبين، قال السائق الذي خاض 338 سباقاً وحقق 32 فوزاً "في حال حصل ذلك مع ألبين، فسيكون بالأمر الجيد، أو مع فريق آخر فسيكون جيداً أيضاً".

وختم ألونسو الذي ينتهي عقده مع ألبين نهاية الموسم الحالي "سأبدأ المحادثات على الأرجح خلال الصيف".

شارك الاسباني في الفئة الأولى بين عامي 2001 و2018 وأحرز اللقب العالمي مرتين، كما دافع عن ألوان فريق ماكلارين في 2007، قبل أن ينتقل إلى فيراري بين عامي 2010 و2014، ليعود إلى ماكلارين في محطة ثانية بين 2015 و2018، علماً أنه خاض مع العلامة التجارية ذاتها السباق الأميركي الشهير 500 ميل في إنديانابوليس عامي 2017 و2019.

غادر حلبات الفئة الاولى لعامين وشارك خلال فترة ابتعاده في بطولة العالم للتحمل، حيث فاز بالسباق الفرنسي الشهير 24 ساعة في لومان 2018 و2019 وباللقب العالمي موسم 2018-2019، إضافة إلى مشاركته في سباق إندي 500 ورالي داكار الصحراوي.

© 2022 AFP