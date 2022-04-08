اشتباكات في جنوب السودان بعد أيام من إبرام اتفاق مهم

بيتر لويس غوم ا ف ب

رئيس الأركان بالنيابة في جيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الجنرال غابرييل دوب لام (يسار) مع نائب قائد جيش جنوب السودان الجنرال ثوي تشاني ريت (وسط) والجنرال جوليوس تابول (يمين) من تحالف المعارضة في جنوب السودان خلال اجتماع أمني مشترك لتهدئة التوترات في جوبا في 8 نيسان/أبريل 2022

جوبا (أ ف ب) – اندلعت معارك في شمال جنوب السودان الجمعة بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية لنائبه رياك مشار، وفق ما أعلن مسؤولان عسكريان من الطرفين مع دعوتهما إلى إنهاء الأعمال العدائية.

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وتأتي الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة وفق ما ينصّ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية.

يدور القتال حول معسكر كوتش ميرمير في ولاية الوحدة الذي يضم قوات موالية لمشار (الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة) وتعرض لهجوم من ميليشيات مدعومة من الجيش، بحسب مسؤولين من الطرفين مجتمعين في العاصمة جوبا.

وشدد رئيس الأركان بالنيابة في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الجنرال غابرييل دوب لام على "ضرورة حل مشكلة انعدام الأمن... على وجه السرعة".

وجاء تصريحه خلال مؤتمر صحافي تناول ترتيبات توحيد القوات المسلحة عقد مع نائب قائد جيش جنوب السودان الجنرال ثوي تشاني ريت.

وأشار المسؤولان العسكريان إلى أنه سيتم عقد لقاء بين قيادتي الطرفين حول هذا الموضوع.

وقال ثوي تشاني ريت "نأمر جميع القوات بوقف الأعمال العدائية واحترام اتفاق وقف إطلاق النار".

رغم تصاعد التوتر بين الجانبين بشكل مقلق في الأسابيع الأخيرة، اتفق سلفا كير ورياك مشار الأحد على المضي قدما في تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة.

ومنذ استقلاله عن السودان في عام 2011، شهد البلد أزمة تلو أخرى وعانى فيضانات وجوعا وموجات عنف وخلافات سياسية، مما حال دون تعافيه من الحرب الأهلية الدامية التي خلفت قرابة 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و 2018.

وبموجب اتفاق للسلام وقّع عام 2018، تم تقاسم السلطة في إطار حكومة وحدة وطنية نُصّبت في شباط/فبراير 2020، مع تولي كير منصب الرئيس ومشار منصب نائب الرئيس، لكن بنود اتفاق السلام لم تطبق في غالبيتها.

© 2022 AFP