بطولة ألمانيا: دورتموند يعود الى الانتصارات بثنائية براندت ويخسر لاعبين للإصابة

شتوتغارت (ألمانيا) (أ ف ب) – عاد بوروسيا دورتموند الى سكة الانتصارات في الدوري الالماني لكرة القدم بعد غيابه عنها في آخر مباراتين، بفضل ثنائية البديل يوليان براندت الذي قاده للفوز 2-صفر على مضيفه شتوتغارت في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين الجمعة، إلا ان الفريق خسر ثلاثة لاعبين للإصابة.

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وعانى لاعبا الوسط الاميركي جوفاني رينا ومحمود داوود من إصابات في الشوط الاول، فيما لم يدخل المدافع ماتس هوملز الى الثاني بسبب إصابة في القدم.

وكان دورتموند تعرض الاسبوع الماضي لهزيمة مذلة على أرضه أمام لايبزيغ 1-4، سبقها تعادل مع كولن 1-1.

لكن فريق المدرب ماركو روزه عاد الى الانتصارات رافعًا رصيده الى 60 نقطة على بعد ست من بايرن المتصدر الذي يستضيف أوغسبورغ السبت.

ويبدو دورتموند في وضع مريح في ما يخص الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي ودعها هذا الموسم من دور المجموعات ثم خرج بعدها من الملحق الإقصائي لمسابقة "يوروبا ليغ" على يد رينجرز الاسكتلندي، إذ يحتل المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن فرايبورغ الخامس.

وتعرض رينا للاصابة بعد 54 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، إلا أن بديله براندت أحرز الهدف الاول عندما وصلته الكرة من النروجي إرلينغ هالاند نحو القائم الثاني امام المرمى (12).

وخرج داوود في الدقيقة 36 بسبب إصابة في الكتف.

وأضاف الدولي الالماني (25 عامًا) الهدف الثاني من تسديدة جميلة بيمناه من خارج المنطقة في أسفل الزاوية اليسرى لمرمى الحارس فلوريان مولر (71).

وهذه المباراة الخامسة تواليًا في الدوري التي يفشل فيها هالاند في التسجيل، وهي أطول فترة عجاف منذ وصوله الى دورتموند، وسط تكنهات بشأن رحيله نهاية الموسم عن الفريق الاسود والاصفر.

من جهته، مني شتوتغارت بهزيمة أولى في آخر خمس مباريات في الدوري بعد نتائج ايجابية مكنته من الابتعاد عن منطقة الهبوط، إلا أن الصراع سيكون محتدمًا لتفادي السقوط الى الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الخامس عشر، على بعد نقطة من كل من أرمينيا بيليفيد السادس عشر الذي يخوّل صاحبه خوض ملحق البقاء وهرتا برلين السابع عشر الذي يهبط مباشرة، واللذين يلعبان ضد فولفسبورغ وأونيون برلين تواليًا السبت.

© 2022 AFP