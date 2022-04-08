تشييع رجل دين ثان قتل بيد متطرف في مشهد

وكالة أنباء فارس/ا ف ب

صورة غير مؤرّخة وزعتها وكالة أنباء "فارس" في 5 نيسان/أبريل 2022 تُظهر رجال الدين الثلاثة في مدينة مشهد الإيرانية

طهران (أ ف ب) – شيع الجمعة رجل دين شيعي قتل بيد متطرف سني مع رجل دين آخر الثلاثاء في مدينة مشهد بشمال شرق ايران، وفق ما اظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

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وقضى حجة الاسلام صادق دارايي الخميس متأثرا بجروح أصيب بها طعنا خلال الهجوم الذي وقع أمام عدد كبير من المصلين في باحة مرقد الامام الرضا في مدينة مشهد المقدسة.

ودفن في المربع المخصص للشهداء الى جانب رجل الدين محمد أصلاني الذي قضى على الفور ودفن الخميس.

وذكر التلفزيون أن رجل دين ثالثا اصيب في الاعتداء ولا يزال في المستشفى لكن وضعه مستقر.

وأوردت وكالة "تسنيم" للانباء الخميس أن المشتبه به الرئيسي هو عبد اللطيف مرادي (21 عاما) "من البشتون أوزبكي الأصل، كان قد دخل إيران قبل عام بشكل غير قانوني من الحدود الباكستانية، ثم استقر في مدينة مشهد المقدسة. وكان يعمل مع شقيقه في مكتب للنقل في مشهد ويعيشان في منطقة مهرآباد".

وعلّق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الهجوم بالقول "رجال الدين الثلاثة الذين وقعوا ضحية جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة كانوا من الطلاب الجهاديين البارزين والمخلصين في مدينة مشهد. هؤلاء الطلاب كانوا من الخادمين الحقيقين للشعب لا سيما المحرومين في مدينة مشهد"، معتبرا "مرتكبي جريمة الطعن الشنيعة من التيار التكفيري".

وأوقفت السلطات ستة أشخاص يشتبه في تواطئهم في الواقعة من بينهم شقيقا المشتبه به الرئيسي.

© 2022 AFP